IFPI вручил награду Билли Айлиш за лучший сингл года Bad Guy

Выпущенный одновременно с первым дебютным альбомом певца «Когда мы все засыпаем, куда мы идем?» 29 марта 2019 года, «Bad Guy» занял второе место в британском чарте синглов. По данным Official Charts Company, на сегодняшний день у нее 1 575 892 продажи.

Bad Guy возглавил чарты в более чем 15 территориях по всему миру, включая Соединенные Штаты, Австралию, Канаду и Мексику. Это была самая популярная песня № 2 на Spotify, где на сегодняшний день она насчитывает 1 247 902 775 потоков. Это был также самый популярный трек на Shazam за год.

В прошлом месяце Айлиш выиграла Международную женскую категорию на BRIT, где она исполнила свой последний топ-сингл No Time To Die.

По данным The IFPI Global Digital Singles Chart, сингл Bad Guy обогнал трек Lil Nas X - Old Town Road, набрав 19,5 миллиона глобальных конвертированных треков против 18,4 миллиона у Lil Nas X.



Фрэнсис Мур вручила награду Билли Айлиш

«Билли Айлиш покорила мир своим невероятным голосом и звучанием, бросающим вызов жанру. Она также является художницей, которая затрагивает важные вопросы, такие как психическое здоровье, в своих текстах, которые явно находят отклик у ее поклонников во всем мире. Мы желаем ей успеха в том, что, несомненно, станет еще одним ее выдающимся годом», - говорит исполнительный директор IFPI Фрэнсис Мур.

Топ-10 мировых цифровых синглов 2019 года (global converted track equivalents)

1. Billie Eilish – Bad Guy 19.5 млн2. Lil Nas X – Old Town Road 18.4 млн3. Shawn Mendes&Camila Cabello – Señorita 16.1 млн4. Post Malone&SwaeLee – Sunflower 13.4 млн5. Ariana Grande – 7 rings 13.3 млн6. Tones And I – Dance Monkey 11.4 млн7. Ed Sheeran&Justin Bieber – I Don't Care 10.3 млн8. Lady Gaga&Bradley Cooper – Shallow 10.2m9. Lewis Capaldi – Someone You Loved 9.1 млн10. Halsey – Without Me 9.1 млн

Результаты The IFPI Global Albums Chart будут объявлены в ближайшие недели.