Тейлор Свифт признана самым продаваемым артистом 2019 года

Тейлор Свифт провела еще один чрезвычайно успешный год в 2019 году, выпустив свой седьмой студийный альбом Lover в августе. Альбом дебютировал под номером один в более чем десяти странах и к концу первой недели выпуска достиг трех миллионов эквивалентных продаж альбома по всему миру. В прошлом году с альбома Lover было выпущено три сингла: ME! с участием Брендона Ури из Panic! at the Disco; You Need To Calm Down и заглавный трек Lover. ME! стал первым релизом альбома, ставший номером один в глобальных чартах Spotify.

Фрэнсис Мур, исполнительный директор IFPI:

«Тейлор Свифт является воплощением действительно мировой звезды. Она продолжает расти как артистка и поддерживает невероятно сильную связь со своей фан-базой, продолжая развивать свое звучание с каждым альбомом. Приятно иметь возможность во второй раз вручить ей награду «Лучший исполнитель года». В десятке представлены одни из самых ярких и талантливых артистов со всего мира, начиная с новых звезд, таких как Билли Эйлиш и BTS, и заканчивая традиционными артистами, такими как The Beatles и Queen. Этот диапазон демонстрирует, как любовь людей к музыке может постоянно подпитываться новыми и разнообразными артистами и тем не менее длиться десятилетиями. Поздравляю всех художников в чарте».

Эд Ширан занимает второе место, его третье место подряд в мировой десятке, после успеха его альбома № 6 Collaborations Project, в котором участвуют такие артисты, как Stormzy, Cardi B, Camila Cabello и Khalid. Альбом занял первое место в 19 странах, в то время как сингл I I Care с Джастином Бибером занял первое место в 26 странах.

После очередного успешного года Post Malone занимает третье место в этом году, по сравнению с четвертым в предыдущем году. Сингл Мэлоуна Sunflower с Swae Lee оставался популярным треком для потоковых сервисов до 2019 года, а в сентябре последовал его третий студийный альбом Hollywood's Bleeding , который вышел на первое место в таких странах, как Австралия, Канада, Великобритания и США.

Тейлор Свифт является обладателем седьмой премии IFPI Global Recording Artist of the Year, уникальной и авторитетной награды, которая отражает всемирный успех артиста в цифровых и физических музыкальных форматах, от потоков до винила. Предыдущими лауреатами этой престижной награды были One Direction (2013), Taylor Swift (2014), Adele (2015), Drake (2016 и 2018) и Ed Sheeran (2017).

IFPI Top 10 мировых рекордсменов 2019 года

1 - Тейлор Свифт2 - Эд Ширан3 - Пост Мэлоун4 - Билли Эйлиш5 - Queen6 - Ариана Гранде7 - BTS8 - Дрейк9 - Леди Гага10 - Битлз

Награда IFPI Global Recording Artist of the Year и топ-10 - это единственный рейтинг, позволяющий точно измерить потребление во всех форматах (включая потоковые каналы, цифровые и физические продажи альбомов и синглов) и во всех странах. Он сбалансирован на основе относительной стоимости каждого метода потребления.