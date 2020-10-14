Запущена всемирная система обмена данных между правообладателями и лицензиатами

IFPI и Всемирная независимая сеть независимых музыкальных торговых организаций WIN, работая вместе от имени глобальной индустрии звукозаписи, объявили сегодня о том, что глобальный обмен репертуарных данных для службы Repertoire Data Exchange (RDX) построен и запущен в настоящее время в полном объеме. RDx обеспечивает цепочку поставок данных о правах на исполнение между звукозаписывающими компаниями и компаниями по лицензированию музыки (MLC), чтобы помочь повысить точность распределения доходов между правообладателями при использовании их музыки.

Когда музыку слушают в общественных местах, таких как магазины, пабы, клубы и офисы, или во время трансляций, основная работа по надлежащему лицензированию такого использования выполняется MLC. Лицензионные сборы за использование записей распределяются между правообладателями посредством MLC со ссылкой на базы данных записей и информацию о правах. RDx обеспечивает простоту, стандарты и эффективность обмена данными между правообладателями и MLC во всем мире.

Компании звукозаписи исторически использовали различные процессы доставки данных для предоставления данных отдельным MLC по всему миру, а теперь отрасль стандартизирует эти информационные потоки для повышения эффективности. RDx упрощает процесс обработки данных, предлагая правообладателям записи любого размера и из любой страны, единую точку регистрации для предоставления данных их репертуара в стандартизированном формате (DDEX RDR), к которому можно быстро и легко получить доступ для всех участвующих MLC. Это помогает повысить своевременность, точность и эффективность распределения доходов MLC среди правообладателей по всему миру и обеспечивает механизмы повышения качества данных и автоматического оповещения правообладателей при обнаружении потенциальных конфликтов прав, сообщает IFPI.

После запроса предложений в 2018 году и проведения конкурсных торгов компания PPL UK была выбрана для разработки и эксплуатации технологических систем, лежащих в основе RDx. По завершении 12-месячного проекта по внедрению и тестированию систем RDx был запущен вовремя и в рамках бюджета - и теперь работает и обменивается производственными данными между участвующими сторонами.

Многие ведущие звукозаписывающие компании, включая Beggars Group, Sony Music, state51 Music Group, Universal Music Group и Warner Music Group, уже присоединились к RDx для загрузки данных своего репертуара, и RDx уже обработало более 1,4 миллиона регистраций данных их репертуара.

Компаниями по лицензированию музыки, получающими данные о производстве от RDx, являются GRAMEX Finland, PPL UK, Re: Sound (Канада) и SENA (Нидерланды). Дополнительные звукозаписывающие компании и MLC присоединятся к RDx в ближайшие месяцы, а GVL (Германия) и другие будут работать над их поддержкой в ​​течение 2020 года и далее.

Фрэнсис Мур, исполнительный директор IFPI: «Музыкальные компании сделали своим приоритетом инвестирование и развитие систем для точного управления музыкальными данными и отчетности. Теперь, когда RDx доступен по всему миру, он внесет значительный вклад в достижение этой цели. Добавление все большего количества звукозаписывающих компаний и MLC будет способствовать дальнейшему повышению операционной эффективности и снижению затрат для правообладателей музыки, а также позволит MLC получать достоверные данные репертуара из одной точки, что еще больше повысит скорость точного распределения доходов».

Чарли Филлипс, главный операционный директор WIN: «RDx - это инструмент, который может существенно упростить доставку независимыми звукозаписывающими компаниями своего репертуара и данных о правах компаниям по лицензированию музыки по всему миру. WIN уже давно выступает за преимущества «глобальной единой точки входа» для данных о правах на исполнение, доступных всем правообладателям и MLC. Совместное предприятие 50:50 между WIN и IFPI выполнило эту задачу, поскольку первоначальные участники проекта уже настроили RDx, чтобы все другие правообладатели и MLC могли присоединиться к этой системе».

Отис Куинн, вице-президент по технологиям канадской лицензирующей организации Re: Sound: «Re: Sound был частью проектной группы RDx с самого начала. Авторитетные данные играют критически важную роль в нашей деятельности, поскольку они обеспечивают прозрачность и точность, позволяя нам более эффективно платить правообладателям. Объем данных, которые мы обрабатываем, вырос в геометрической прогрессии, и канадские записи используются во всем мире. RDx - ключевая часть экосистемы данных для Re: Sound и наших членских организаций».