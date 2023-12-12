У певицы Сиары родилась еще одна Принцесса

Пара опубликовала в соцсетях фотографию своей очаровательной малышки, одетой в черный комбинезон и черную шапочку, на которой написано ее имя Амора.
Пара также раскрыла полное имя маленькой девочки в подписи, написав: «Амора Принцесса Уилсон… Мы так тебя любим!»
Вес новорожденной, как сообщили родители, составляет здоровые 9 фунтов 1 унцию (4 кг 110 гр). На фотографии малыша выбита дата «11.12.23».
Знаменитые друзья пары поспешили поздравить их с рождением новорожденного.
«Шикарный малыш! Шикарная мамочка! Поздравляю», — прокомментировала пост Опра Уинфри.
«Ооооооочень мило!!», - написала Дженнифер Хадсон, а Джанель Монэ добавила: «Щечки, кукла. поздравляю!»
Обладатель премии Грэмми и звезда NFL также являются родителями 6-летней дочери Сиенны, второе имя которой также «Принцесса», и 3-летнего сына Уина. У Сиары также есть 9-летний сын Фьючер Захир от бывшего жениха Future.
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