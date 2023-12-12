У певицы Сиары родилась еще одна Принцесса

Пара опубликовала в соцсетях фотографию своей очаровательной малышки, одетой в черный комбинезон и черную шапочку, на которой написано ее имя Амора.



Певица Сиара родила четвертого ребенка

Пара также раскрыла полное имя маленькой девочки в подписи, написав: «Амора Принцесса Уилсон… Мы так тебя любим!»

Вес новорожденной, как сообщили родители, составляет здоровые 9 фунтов 1 унцию (4 кг 110 гр). На фотографии малыша выбита дата «11.12.23».

Знаменитые друзья пары поспешили поздравить их с рождением новорожденного.

«Шикарный малыш! Шикарная мамочка! Поздравляю», — прокомментировала пост Опра Уинфри.

«Ооооооочень мило!!», - написала Дженнифер Хадсон, а Джанель Монэ добавила: «Щечки, кукла. поздравляю!»

Обладатель премии Грэмми и звезда NFL также являются родителями 6-летней дочери Сиенны, второе имя которой также «Принцесса», и 3-летнего сына Уина. У Сиары также есть 9-летний сын Фьючер Захир от бывшего жениха Future.