Настя Спиридонова сняла новогодний клип с Дюжевым

Певица попыталась отразить настроение, которое случается практически у каждого человека 31-го декабря во время просмотра старых комедий и огоньков по ТВ, готовки обязательного оливье и вождения хоровода вокруг елочки.

«Новый год, как ничто другое, примиряет всех людей и помогает найти общий язык практически с любым незнакомцем, дарит надежду на любовь и счастье» - уверена Спиридонова.



Анастасия Спиридонова и Дмитрий Дюжев

Певица пригласила актера Дмитрия Дюжева сняться в клипе на песню, который радостно согласился принять участие в съемках. В итоге получился мини-фильм. Настя играет вагоновожатую, который идёт от Шаболовки к Чистым прудам. И, выходя из трамвая, ломом разводит пути. Так как опыта у неё такого не было, у артистки застрял меж путями каблук. А съёмки проходили ночью, когда транспорт еще ходил. Настя не готова была расстаться с дорогой обувью, но и попасть под трамвай самым нелепым способом ей тоже не хотелось. Дюжев увидел муки Спиридоновой, выскочил из трамвая и вытащил барышню из ловушки. А потом сильно ругал всю съемочную группу за то, что девушку поставили в такую неловкую ситуацию.