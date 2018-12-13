Спиридонова собрала участников «Голоса» в клипе «Метель»

«Мне позвонили студенты ВГИКа, сказали, что просто влюбились в песню и хотят снять на нее свой клип. Причем в главных ролях им уже видятся определенные участники «Голоса», – рассказывает Анастасия, — я, конечно, удивилась и обрадовалась такому необычному предложению. На днях как раз состоялся гала-концерт «Голос в Кремле», где мы встретились со многими участниками проекта, всё обсудили, и было решено поддержать идею ребят из ВГИКа».

Впервые за историю самого успешного телепроекта нашей страны, артисты разных сезонов объединились, чтобы вместе записать песню «Метель», сняться в клипе и сделать уникальный подарок слушателям к Новому 2019 году. В съемках под руководством молодого режиссера Алексея Хазова приняли участие самые яркие исполнители из шоу «Голос», победители и финалисты проекта.

Вместе со своими подопечными принял приглашение и бессменный дирижер проекта Сергей Сергеевич Жилин – заслуженный артист РФ и руководитель оркестра «Фонограф».

Напомним, что в оригинальном клипе вместе с Анастасией Спиридоновой в главной роли снялся актер Дмитрий Дюжев.

В клипе приняли участие:

Сергей Сергеевич Жилин,

Участники проекта «Голос» разных лет: Анастасия Спиридонова, Маргарита Позоян, Валерия Сушина, Кирилл Астапов, Элина Чага, Витольд Петровский, Александр Панайотов, Ольга Задонская, Торнике Квитатиани, Ладислав Бубнар (финалист), Селим Алахяров (победитель), Брендон Стоун.

Представители шоу «Голос.Дети» разных сезонов