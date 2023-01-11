U2 перезаписала 40 своих лучших песен

Релиз состоится в главный национальный праздник Ирландии День Святого Патрика – 17 марта 2023 года. В пластинку войдут 40 переосмысленных и заново записанных песен из их музыкального каталога, таким образом, альбом станет своеобразной аудио-иллюстрацией к вышедшим в конце 2022 года мемуарам фронтмена группы Боно «Surrender: 40 Songs, One Story».

«Дело в том, что большая часть наших песен была написана и записана, когда мы были кучкой очень молодых людей, - объяснил суть новой работы гитарист U2 Эдж. - Эти песни теперь значат для нас совсем другое. Некоторые выросли вместе с нами. Некоторые мы переросли. Но мы не упустили из виду, что в первую очередь побудило нас написать эти песни. Суть этих песен всё еще в нас, но как воссоединиться с этой сущностью, когда мы продвинулись вперед и так сильно выросли? Музыка позволяет вам путешествовать во времени, и поэтому мы начали представлять, каково было бы перенести эти песни с нами в наши дни и дать им преимущество или иное переосмысление XXI века. То, что начиналось как эксперимент, быстро стало личной навязчивой идеей, так как многие ранние песни U2 поддались новой интерпретации. Близость заменила настойчивость пост-панка. Новые ключи. Новые аккорды. Пришли новые темпы и новые тексты. Оказывается, великая песня нерушима. Как только мы отказались от своего почтения к оригинальной версии, каждая песня начала открываться новому подлинному голосу того времени, людей, которыми мы являемся, и особенно певца, которым стал Боно».



БоноТ

10 января группа обнародовала трейлер альбома, где нарисованные кадры и фотографии с важными моментами их истории, сменяются под новую версию одного из главных хитов U2 «Beautiful Day».