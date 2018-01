«U2» сделали Трампа героем своего клипа

Композиция «Get Out Of Your Own Way» вошла в альбом «Songs of Experience», вышедший в декабре 2017 года.

«Видео касается нынешней политической ситуации: 2017 год для нас был годом, когда фашисты во всем мире чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы снова поднять головы, поощряемые Трампом и другими мировыми лидерами, которые используют страх людей, чтобы строить больше стен и проводить политику сегрегации.

Эта песня одновременно и личное письмо, и крик о глобальной ситуации. Мы объединили наш психоделический поп-стиль с политическими образами; снятый полностью аналоговым, используя методы анимации вырезания и остановки движения», - говорят о клипе его создатели Broken Fingaz Crew.