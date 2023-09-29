U2 выпустила первую за два года песню

Песня посвящена Лас-Вегасу, там же был снят клип, а премьера приурочена к первому резидентскому концерту коллектива в новом зале Sphere (серия выступлений продлится до декабря).

«Оммаж магнетическому духу пост-панка 70-х с отсылкой к Blondie, чья новаторская работа с Джорджио Мородером вдохновила и повлияла на нашу группу» — так музыканты описали свою новую песню.



ТЕКСТ

На съемочной площадке Боно сказал фанатам, что эта песня — «рок-н-ролл в традициях пост-панка 70-х, Blondie, Clash и других». Сингл был спродюсирован Джекнайф Ли и Стивом Лиллиуайтом и записан в Sound City в Лос-Анджелесе.

И в песне, и в клипе на барабанах играет Ларри Маллен-младший, но он не присоединится к группе во время их концертов в Вегасе, поскольку у него запланирована операция, после которой еще предстоит восстановиться. Вместо него с Боно, Эджем и Адамом Клейтоном будет выступать барабанщик Брэм ван ден Берг.

«Atomic City» — это первый за два года новый трек от Боно и компании.