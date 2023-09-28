Боно нарисовал мультик «Петя и Волк» на музыку Прокофьева

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Мультфильм «Петя и Волк» на музыку Прокофьева и по рисункам лидера группы U2 Боно выйдет в октябре (смотреть трейлер).

Это новая экранизация всемирно известной детской симфонической сказки Сергея Прокофьева. Видеоряд черно-белого мультфильма основан на рисунках, сделанных фронтменом группы U2 Боно.

«Это история 12-летнего Питера, который находится на попечении своего дедушки после потери родителей, - сообщает синопсис. - Услышав истории о волке на свободе, Питер решает исследовать обширный луг и лес неподалеку, чтобы попытаться найти зверя самому. По пути он встречает разных существ (утку, кошку, птичку), которые помогают ему в его поисках, сражаясь с охотниками, стремящимися выиграть приз за поимку волка».

Боно
Боно

Режиссерами проекта стали Эллиот Диар («Любовь. Смерть. Роботы») и Стивен Макнэлли, озвучил персонажей ирландский музыкант и композитор, один из основателей пост-панк-группы Virgin Prunes Гэвин Фрайдей.

Премьера состоится на видеосервисе Max 19 октября.

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