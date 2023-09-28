Боно нарисовал мультик «Петя и Волк» на музыку Прокофьева

Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 должен был пройти в прошлом году, однако из-за пандемии был перенесен на этот год. Он состоится с 11 июня по 11 июля на 11 стадионах 11 городов 10 государств, в том числе в Санкт-Петербурге.

