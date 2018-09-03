Боно потерял голос во время концерта

Инцидент произошел в ходе шоу 1 сентября на площадке Mercedes-Benz Arena.

«Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме и его голос был в отличном состоянии перед шоу, мы все с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он совершенно потерял голос», — сообщили представители группы.

Во время концерта после нескольких песен Боно обратился к публике: «Я могу заверить вас, что я не курил. Но здесь как гигантская сигара. Я потерял голос и не знаю, что делать», — сказал артист.

После обращения Боно попросил выключить дым-машины. Концерт пришлось отменить.

В настоящее время группа U2 гастролирует по Европе с новым туром.

Позже Боно рассказал о своем состоянии.

«Я обратился к лучшему врачу, и с его помощью голос должен полностью восстановиться в течение остальной части тура. Я счастлив, что серьезный диагноз не подтвердился», - написал Боно.