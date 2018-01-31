Иск против U2 по обвинению в плагиате отклонен

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.



U2

Ранее сообщалось, что Роуз обвинил ирландскую группу в плагиате. Он подал иск в Федеральный суд Манхэттена в конце февраля прошлого года. По словам композитора, U2 использовали многие элементы его песни "Nae Slappin" в поиске вдохновения для своей композиции "The Fly", которая входит в альбом 1991 года "Achtung Baby". Согласно материалам иска, U2 услышали его песню, подписав контракт со звукозаписывающей компанией Island Records в 1989 году. В этом же году Роуз предоставил демозапись своей песни руководству студии. Через суд Роуз надеялся добиться признания своего авторства песни "The Fly", получить 5 миллионов долларов компенсации и оплаты адвокатского гонорара.

Судья Дениз Кот постановила, что 12-секундный фрагмент не является "достаточно значительной" частью композиции, чтобы можно было говорить о плагиате.