«Наше Радио» подверглось хакерской атаке

Сразу три радиостанции ММХ – «Наше Радио», Rock FM и Радио Jazz — перешли на резервное вещание. В настоящий момент в эфир идет только музыка, все прямые эфиры и программные интеграции остановлены.





Как стало известно информационному агентству «Национальная Служба Новостей», хакерам удалось внедрить программу-шифровальщик, которая парализовала доступ к базам данных, файловой системе всех служб холдинга. Технический департамент ММХ ведет работу по устранению последствий взлома.

Напомним, что с 2015 года «Наше Радио» вещает в Крыму.