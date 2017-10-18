Объявлена дата проведения «Чартовой дюжины»

В 2018-м премия «Чартова Дюжина» разменивает второй десяток, церемония подведения итогов годового чарта «Нашего радио» проводится с 2008 года. За это время победителями народного голосования становились самые заметные и значимые музыканты страны. В числе рекордсменов по количеству полученных номинаций числятся группы «ДДТ», «Алиса», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Сплин», «Ленинград» и другие популярные артисты страны. Церемония награждения неизменно собирала аншлаги на самых вместительных площадках Москвы, — в «Крокус Холле» и в «Олимпийском».

Сегодня «Чартова Дюжина» вступает в период творческой зрелости. Изменения неизбежны: заслуженная премия обретает новое лицо. В феврале 2018 года зрители увидят полностью обновленную «Чартову Дюжину».

Привычная сценография изменится до неузнаваемости, впервые у церемонии появится и сквозной сюжет. Слоган Премии 2018 года — «Между прошлым и будущим». «Чартова Дюжина» 2018 — это путешествие сквозь время и пространство. Постановочное шоу скрупулезно восстанавливает пятидесятилетнюю историю отечественной рок-культуры: от первых московских ВИА конца 60-х и легендарного питерского рок-клуба 80-х, через рок-ренессанс 90-х до суперзвезд нулевых и героев будущих чартов. Мост между прошлым и будущим строится с помощью новейших мультимедийных технологий и 3D-проекций. В этом необычном спектакле будут задействованы знаковые музыканты, герои сегодняшнего и завтрашнего дня.