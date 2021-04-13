Умер вокалист «Песняров» Леонид Борткевич

Об этом сообщила в Facebook певица Ирина Видова, вдова музыкального продюсера и композитора Олега Молчана.

"Светлая память Песняру", — написала она, не уточняя причину смерти.



Леонид Борткевич

Леонид Борткевич умер на 72 году жизни от сахарного диабета, рассказал RT участник ансамбля Валерий Скорожонок.

"Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить", — пояснил артист. По его словам, в последнее время они редко общались и виделись лишь на разных мероприятиях. Он отметил, что Борткевич был "задумчивый и степенный".

Скорожонок также назвал вокалиста солистом номером один и подчеркнул, что он был лицом коллектива.

Вадим Косенко, близкий друг и коллега Борткевича, сообщил, что артист четыре дня лежал в реанимации 3-ей больницы Минска. У "песняра" было больное сердце, ситуация осложнялась тем, что Борткевич страдал диабетом.

Две недели назад Леонид Леонидович передал в музей Владимира Мулявина, который находится в Белгосфилармонии, часть своего архива: уникальные фото, видеозаписи, магнитные ленты, сценический костюм. Теперь эти вещи станут музейными экспонатами и будут представлены посетителям.

Артист начал увлекаться музыкой в детстве. Во время учебы в техникуме он был солистом местного оркестра, а позже — ансамбля "Золотые яблоки". В 1970 году он пришел в ВИА "Песняры". Борткевич исполнил такие хиты, как "Олеся", "Александрина" "Беловежская пуща", "Березовый сок" и другие.

В 1980 году он покинул группу из-за того, что не мог совмещать гастроли и учебу в ГИТИС. С 1989 жил с семьей в США, через десять лет вернулся и снова вошел в состав ансамбля. После смерти руководителя "Песняров" Владимира Мулявина он покинул группу и создал новую под названием "Песняры" под управлением Леонида Борткевича", которая распалась в 2008 году. Однако уже в следующем году вместе с Олегом Молчановым и Анатолием Кашеваровым они объединились под таким же названием.

Борткевич имеет звание заслуженного артиста Белоруссии, был лауреатом Всесоюзного конкурса советской песни (1973) и многих международных конкурсов и фестивалей. Он был женат на олимпийской чемпионке по гимнастике Ольге Корбут, всего у него было три жены. Кроме того, Алла Пугачева признавалась, что у нее с Борткевичем был короткий роман.