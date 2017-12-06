Солист новых «Песняров» готовит ретро-бомбу для «Евровидения»

Не так давно в Интернете появилось видео «Приди ко мне», главные роли в котором исполнили Леонид Борткевич и Андрей Еронин. Леонида Борткевича, друга и ближайшего соратника Владимира Мулявина, одного из создателей «Песняров», знают все. А вот музыкант Андрей Еронин, можно сказать, только начинает свою вокальную карьеру, и именно он стал солистом нового проекта Леонида Борткевича, по духу и традиции продолжающий дело «Песняров».

Пришло время прикоснуться к нетронутому до сих пор архиву Владимира Мулявина, к которому Леонид Борткевич имеет доступ по завещанию своего друга. Первым опытом стала песня «Приди ко мне» и одноименное видео, больше напоминающее игровое кино, а не музыкальный клип. Кстати, за полвека истории "Песняров" - это первая попытка создания музыкального видео в этом жанре. В архиве группы есть только записи с концертов. "Приди ко мне" неожиданно получил много лайков в Сети, за, казалось бы, столь непопулярную в наши дни глубину и философичность.

На волне первого серьезного успеха Андрей Еронин признался, что готовится к национальному отборочному туру «Евровидения». Кстати, у Андрея уже есть опыт подготовки к этому столь популярному в странах СНГ вокальному конкурсу. Правда, скорее негативный. В 2014 году музыкант выступал в роли одного из продюсеров певца Макса Лоренса. В народном голосовании песня, написанная для Лоренса знаменитым гитаристом и композитором Дидюлей, победила, однако на конкурс отправился совсем другой исполнитель и другая песня. Не помогло восстановить справедливость даже обращение музыкантов к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Теперь я решил сам попытать счастья, - рассказывает Андрей Еронин. - Материал, который я представляю, мягко говоря, необычный, можно сказать - глубокое ретро. Песню, которую я записываю сейчас на студии, сочинил Валерий Мулявин, старший брат Владимира Георгиевича, погибший при трагических обстоятельствах. Валерий вместе с Владимиром как помощник и единомышленник, создал группу «Песняры» (тогда, в 1967 году она называлась «Лявоны» что в переводе с белорусского «Балагуры»). Наверняка, в контексте «Евровидения» песня покажется чересчур распевной, медленной, как бы мы не старались осовременить аранжировку. Но, думаю, в этой мелодичности и есть настоящая сила. Ведь не зря же, по словам Владимира Мулявина, сам Джон Леннон ему сказал, что музыка «Песняров» - это лучшее, что он в жизни слышал».