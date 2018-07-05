«Песняры» сняли свой первый клип

Инструментальная композиция была написана Огинским в 1794 году в усадьбе Залесье в 100 километрах от Минска. В 2008 году «Песняры» сделали на нее свою аранжировку и добавили текст, написанный Вячеславом Шараповым. И именно их версия произведения стала одной из самых популярных. На сегодняшний день записи «Полонеза Огинского» с различных концертов «Песняров» собрали на YouTube более миллиона просмотров. Больше всего – более 650 тысяч просмотров – у русскоязычной версии композиции. Около 280 тысяч просмотров – у белорусскоязычной. Больше 100 тысяч – у версии на польском. Теперь у композиции появился официальный клип, пишет «Вечерняя Москва».