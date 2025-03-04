Удо Диркшнайдер отпраздновал 40-летие «Balls To The Wall» перезаписью

Рокеры перезаписали песни с известными исполнителями, среди которых — Доро Пеш, Тим Оуэнс (Judas Priest), Бифф Байфорд (Saxon), Михаэль Киске (Helloween), Йоаким Броден (Sabaton), Милле Петроцца (Kreator), Нильс Молин (Dynazty/Amaranthe), Ильва Эрикссон (Brothers Of Metal), Ди Снайдер (Twisted Sister) и Данко Джонс.

Как для Удо Диркшнайдера, так и для других артистов — этот проект нечто большее, чем просто трибьют, — это дань уважения одному из самых новаторских альбомов хэви-метала.



Удо Диркшнайдер в Москве, 2018 год

По словам Удо, перезапись «Balls To The Wall» стала для него настоящим испытанием:

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«Этот альбом, безусловно, является важной вехой в моей карьере. Вот почему для меня было крайне важно, чтобы оригинальные песни заиграли в новом свете, не утратив своей первоначальной сути. Все гости внесли свой индивидуальный вклад, и это придало трекам новое и захватывающее звучание. В результате мы отдаем дань уважения всем фанатам, а также приглашаем новое поколение насладиться песнями. Пусть их увлечённость будет столь же сильной, как и моя в момент создания этих треков. Для меня это бесконечное личное путешествие — “Balls To The Wall” всегда будет частью меня».

Также вышел видеоклип на третий сингл с обновленного альбома Balls To The Wall на перезапись «London Leatherboys» с гостевым участием Биффа Байфорда из Saxon.

«Перезапись "London Leatherboys" с Биффом Байфордом была чем-то особенным. У нас с Биффом долгая история — мы вместе зажигали на сцене в 80-х. Было здорово снова поработать над этой песней вместе. Мощный голос Биффа привносит новую интенсивность в классику, и кажется, что мы возрождаем нашу собственную историю хэви-метала», — говорит Удо Диркшнайдер.

Dirkschneider, группа, в которую входят бывшие участники Accept Диркшнайдер (вокал) и Петер Балтес (бас), а также барабанщик Свен Диркшнайдер (сын Удо) и талантливый дуэт гитаристов Андрея Смирнова и Фабиана «Ди» Даммерса, отмечает 40-летие «Balls To The Wall», который был первоначально выпущен в конце 1983 года и является самым коммерчески успешным и самым известным альбомом Accept, исполняя LP целиком в мировом турне.