Teddy Swims выпустил You’ve Got Another Thing Coming, и это не Judas Priest

Если Вы думали, что это будет кавер на Judas Priest, то - нет, это не так.

Новая работа соул-поп-исполнителя Тедди Свимса, которая стала саундтреком к ситкому Netflix «Никто этого не хочет», действительно несет в себе печальную энергию метал-классики:

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Если вы думаете, что я не спал допоздна/ Вытирая слезы с глаз/ Вы, должно быть, сошли с ума», - поет Тедди.



Teddy Swims

Однако звучит все совершенно иначе. Иногда даже это слишком сладко на фоне сочных струнных, напоминающих Айзека Хейза начала 70-х, но у Свимса есть навыки, чтобы заставить текст звучать, не делая его неприятно горьким.