«Я люблю поплакать, пострадать»: Ани Лорак рассказала о новом альбоме

«Рядом, но не вместе» – уже третья песня, записанная Ани Лорак для ее «Острова». На живом концерте в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» певица исполнила трек вместе с музыкантами при активной поддержке поклонников, которые, кажется, сопровождают ее повсюду.

«Я знаю, что мои поклонники – моя семья, потому что они меня действительно поддерживают, все мы вместе уже не один год, – заявила Ани Лорак. – Они знают, что происходит в моей жизни, я знаю, что происходит в их жизни, потому что все через песни и эмоции. Я могу сказать, наверное, что я счастливая артистка, я в любви, в ощущении того, что все, что делаю, находит отклик в сердцах».



На живом концерте в студии «Авторадио» Ани Лорак спела новый трек

Над песней «Рядом, но не вместе» работа велась более полугода, и около двух лет певица отдала новому альбому, который планирует выпустить в апреле. Всего в «Остров» войдет десять композиций.

«Сама не верю, что 18-й по счету. Просто пишешь песни, у тебя вдохновение, чувства, эмоции. Приходишь в студию и просто хочешь петь. Эту песню, эту, эту... Потом все сплетается в альбом. В нем будут песни разных авторов, в том числе Олега Влади, а также абсолютно новых людей, с которыми раньше не работала, не всегда именитых. Если меня трогает песня, мелодия, текст, не важно – именитый автор, не именитый, я пою эту песню», – рассказала Ани Лорак.



Певица рассказала, что выпустит 18-й альбом

К треку «Рядом, но не вместе» музыку написала Дарья Кузнецова, текст Михаил Гуцериев. Песня показалась артистке драматичной и сразу понравилась.

«Я люблю поплакать, пострадать, – призналась Лорак. – У меня драматическое сопрано. Как сказал мне как-то мой педагог по вокалу, мой голос позволяет передавать эмоции драмы».



Ани Лорак похвалилась драматическим сопрано

27 сентября, в свой день рождения, Ани Лорак подарит поклонникам большой сольный концерт в столичном Crocus City Hall. Певица презентует новую программу в акустическом формате. Вместе с ней на сцену выйдут и ее друзья-артисты.

«Артем Качер с песней «Материк», конечно же, будет со мной в этот вечер. Мот, Emin. Будет дуэт с Филиппом Киркоровым: у нас родственные отношения, он крестный моей дочери Софии. И у нас есть песня, которую когда-то я исполняла в его шоу, в день рождения мы споем ее в интересной обработке», – поделилась певица.