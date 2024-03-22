Ани Лорак спела про «Танцы»

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Певица Ани Лорак выпустила новый сингл «Танцы» (слушать песню).

Авторы песни - Дарья Кузнецова и Михаил Гуцериев. Певица считает, что благодаря заводной мелодии и запоминающимся строкам «Танцы» станут главным хитом этой весны и лета.

«Встречаем весну с моей новой музыкой! Пусть ваше пространство наполнится любовью в ритме танца. Я очень рада, что в моём арсенале теперь есть такая композиция. Эта песня, я считаю, должна стать гимном всех выпускников и выпускных дней», — поделилась Ани Лорак.

Ани Лорак
Ани Лорак

Эксклюзивная премьера песни «Танцы» состоялась в рамках церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2024» на сцене «Live Арена».

В конце февраля состоялись съёмки клипа на песню «Танцы». Режиссёром выступил Дима Литвиненко, который ранее снял клип Ани Лорак «Рядом, но не вместе». Ожидается, что видео выйдет в апреле.

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