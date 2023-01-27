Ани Лорак открыла «Обратный отсчет»

Опубликовано пользователем

Певица Ани Лорак выпустила новый сингл «Обратный отсчет» (слушать песню).

«Обратный отсчет» стал первым синглом будущего альбома «Остров», сообщила Лорак в своих соцсетях.

«Все мы ищем драгоценный плод любви, но лишь немногие способны найти и почувствовать его. Наши сердца могут быть разбиты на тысячи осколков в ходе этого поиска. Но только пройдя этот путь, мы по-настоящему понимаем: любовь, которую мы искали, была не снаружи, а внутри нас. Я приглашаю вас отправиться со мной в это Путешествие чувств…»

Ани Лорак
Ани Лорак

Дата релиза будущего альбома Ани Лорак пока не объявлена.

Быстрый поиск: 