Ани Лорак открыла «Обратный отсчет»

Артем Качер начал год феерично – уже успел жениться на любимой девушке, спеть дуэтом с поп-дивой Ани Лорак и выпустить новый альбом «Девочка, не плачь». Об этих событиях артист рассказал ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» во время живого концерта в радиостудии.