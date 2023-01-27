Ани Лорак открыла «Обратный отсчет»

«Обратный отсчет» стал первым синглом будущего альбома «Остров», сообщила Лорак в своих соцсетях.
«Все мы ищем драгоценный плод любви, но лишь немногие способны найти и почувствовать его. Наши сердца могут быть разбиты на тысячи осколков в ходе этого поиска. Но только пройдя этот путь, мы по-настоящему понимаем: любовь, которую мы искали, была не снаружи, а внутри нас. Я приглашаю вас отправиться со мной в это Путешествие чувств…»
Дата релиза будущего альбома Ани Лорак пока не объявлена.
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