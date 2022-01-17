Артем Качер подарил на свадьбу новую песню «3 слова»

Пара встречается почти четыре года, два из которых находились в отношениях на расстоянии. Летом прошлого года артист сделал предложение Александре на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи, устроив романтический сюрприз и поднявшись в небо на воздушном шаре.

17 января состоится церемония бракосочетания в большом семейном кругу, а в качестве свадебного подарка Артем записал для невесты сингл «3 слова», как признание в любви в главный день в жизни пары. Трек представляет собой самостоятельный релиз и не войдет в состав грядущего альбома исполнителя - «Девочка, не плачь», премьера которого состоится 28 января.



Артем Качер и Александра Эванс