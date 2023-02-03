Артем Качер выпустил альбом «Февраль» на вечные темы

«Февраль» — это десять композиций, исполненных в фирменном стиле Артема Качера, представляющем собой микс поп и R&B, и вдохновленных одним чувством — любовью. Каждый трек раскрывает эту тему с разных сторон: артист поет и про отношения, у которых еще есть шанс — песня «Я не Я», и про любовь, которая давно закончилась — композиция «Город помнит», и про такое чувство, которое, несмотря на свое завершение, все еще приносит боль — «Терапия-любовь». Любовь в лонгплее Качера может быть неразделенной, как в одноименном лид-сингле «Февраль», похожей на борьбу, как в треке «Аномалии», или же это просто большое, счастливое чувство, как в песне «Вера, надежда&love».

В треклист альбома также вошли выпущенные в прошлом году успешные сольные синглы «Пока ты с ним» — продолжение хита «Девочка, не плачь», «Перегорело» — меланхоличная песня о расставании и упущенных шансах, а также чувственная совместная работа с Мишей Марвиным «Если». Суммарно только эти 3 трека набрали более 12 млн прослушиваний.

«Я наконец готов представить то, чем был занят последние десять месяцев — долгожданный альбом «Февраль», где продолжаю совмещать поп-музыку с R&B в своем фирменном стиле, — говорит Артем Качер о своем новом релизе. — Мне всегда есть что сказать и в этом жанре и в классическом поп-звучании. Я себя как считал, так и считаю определенным проводником для моих слушателей в чувствах, в отношениях. Пишу как автобиографические, так и просто близкие людям тексты, на которые вдохновился абсолютно от всего, что есть в моей жизни. Новый альбом — это вечная тема любви, на которую я теперь смотрю более осознанно, ведь это первый альбом, который я писал уже в браке. Самым «глобальным» синглом стал «Город помнит», который я писал 8 месяцев. Песня очень честная, о нашей столице. Мы так часто поем о Москве и так редко говорим, как мы в ней любим. Эта песня о том, что каждый перенес в этом городе. Но главным треком стал “Февраль”, который написал Artik. И не потому что альбом выходит в феврале. Он о том, как в любви иногда бывает холодно, но этот холод по итогу тебе приносит тепло. Ты отпустил, но тебе хорошо от мыслей теплого прошлого. “Спасибо за опыт”, — говорит девушка очень важные слова парню. Я пою о том, что говорит она. И хочу, чтобы каждый услышал и понимал, насколько важно быть не пустым внутри».



Артем Качер

Артем Качер – успешный поп-R&B музыкант, известный своим прорывным альбомом «Девочка, не плачь» в начале 2022 года и хитами с него: «Материк» (фит с Ани Лорак, 90 млн прослушиваний), одноименная «Девочка, не плачь» (30 млн прослушиваний) и «Пьешь и танцуешь» (47 млн прослушиваний).

Ранее в своей карьере Артем успел выпустить такие хиты как «Грустный дэнс» (коллаборация с Artik&Asti, 153 млн прослушиваний в стриминговых сервисах и 291 млн просмотров на YouTube), «Одинокая луна» (67 млн прослушиваний и 24 млн просмотров), «Люби меня» (55 млн прослушиваний и 24 млн просмотров) и «ДНК» (фит с Джиганом, 117 млн прослушиваний и 60 млн просмотров). По словам исполнителя, его сильные стороны как артиста – это необычные ритмические рисунки и построение вокальной мелодии. В начале ноября Качер анонсировал скорый выход своего нового альбома и презентовал первый сингл с него – драматичную композицию «Пока ты с ним». В треке Артем дал продолжение истории, начатой в песне «Девочка, не плачь». Сингл уже успел набрать более 5 млн прослушиваний и попасть во все чарты.