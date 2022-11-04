Артем Качер размышляет об алкоголе и бывшей девушке

Артист взлетел на вершины хит-парадов с песней «Материк», которую он спел с Ани Лорак. Однако это история требовала закономерного продолжения, чем певец и занимался в последнее время.

По его словам, новая работа «Пока ты с ним» показывает всю боль и страдания молодого человека, который смотрит на отношения своей бывшей девушки с новым парнем. Он пытается погасить утрату в алкоголе.



Артем Качер

«Новый сингл «Пока ты с ним» – это колюще-режущий души, в хорошем смысле, грув, это чуть грустно-минорный трек, но с моими традициями - с танцевальным мотивом и смыслом, продолжающим сингл "Девочка, не плачь"», — говорит Артем.

Вместе с тем артист добавил, что при создании песни смотрел на тему любви под другим ракурсом. Ведь это его первая работа в браке.