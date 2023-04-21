Артем Качер и Севиль показали, как останется «Один из двух»

В клипе, который снял режиссер Юджин, показана история пары, недавно пережившей болезненное расставание после долгой счастливой любви. Герой Артема Качера просматривает на экране видеокамеры кадры былой любви и вспоминает их первую ссору. Героиня Севиль переживает ощущения того, что «останется один из двух, до старости не проживут», сидя в ванне.

Время разводит мосты, потому что так нужно — мы потом поймём. Но! Время всегда дает взамен новое и прекрасное. Я тоже расставалась — это сложно. Сложно было признавать, что пора идти дальше. Что пора оставить человека в покое и дать ему его право на счастье. Но уже не со мной. Я благодарила — это исцеляло. Ведь я имею право быть счастливой, и тогда в сердце тепло, и я люблю и любима. Это честная история. Пусть она останется в этой песне, а в жизни будут двое из двух», - говорит Севиль.