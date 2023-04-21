Артем Качер и Севиль показали, как останется «Один из двух»

В клипе, который снял режиссер Юджин, показана история пары, недавно пережившей болезненное расставание после долгой счастливой любви. Герой Артема Качера просматривает на экране видеокамеры кадры былой любви и вспоминает их первую ссору. Героиня Севиль переживает ощущения того, что «останется один из двух, до старости не проживут», сидя в ванне.
«Эта песня ждала своего выхода больше двух лет, - говорит Артем Качер. - Наверное каждый сталкивался с тем, о чем мы вам рассказали. Берегите друг друга, ведь без эмоций в этой жизни все очень пресно и в черно-белых цветах...»
«Когда мне в жизни случается больно…я пою. И в этом моё счастье. Что могу изложить всё сквозь песню, играя роли, в которых когда-то жила. Болело, когда оставалась одна из двух, и всё внутри сжималось, скучала по взгляду привычному, искала его в отражениях других людей, думала, что больше не смогу полюбить. Время всё расставляет на свои места, и там где были ссоры и крики — всё меняется на созидание и любовь. Но уже с другим человеком.
Время разводит мосты, потому что так нужно — мы потом поймём. Но! Время всегда дает взамен новое и прекрасное. Я тоже расставалась — это сложно. Сложно было признавать, что пора идти дальше. Что пора оставить человека в покое и дать ему его право на счастье. Но уже не со мной. Я благодарила — это исцеляло. Ведь я имею право быть счастливой, и тогда в сердце тепло, и я люблю и любима. Это честная история. Пусть она останется в этой песне, а в жизни будут двое из двух», - говорит Севиль.
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