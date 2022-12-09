Артем Качер спел о том, как все «Перегорело»

Пара встречается почти четыре года, два из которых находились в отношениях на расстоянии. Летом прошлого года артист сделал предложение Александре на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи, устроив романтический сюрприз и поднявшись в небо на воздушном шаре.

