Артем Качер спел о том, как все «Перегорело»

«Перегорело» стал уже третьим треком, выпущенным исполнителем за последние пару месяцев. Так Качер готовит своих слушателей к выходу альбома, релиз которого состоится этой зимой.
««Перегорело» – об очень насущном для каждого из нас. Мы часто любим или даем себя любить в “одни ворота”. Часто не ценим то, что, как кажется, держим на замке, а по факту, в тот самый момент, когда совершенно не ждешь, получаешь холод, боль и статус “бывший”. И менять ничего не нужно, просить ничего не нужно, пробовать еще раз - не нужно. Поверьте, если перегорает, зажечь снова уже не выйдет, как бы не старались. Цените со старта то, что имеете. Любите смело, честно и как в последний раз», - говорит Артем Качер.
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