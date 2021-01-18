Миша Марвин хочет пронести одну любовь сквозь всю жизнь

«Послушай, родная, если солнце перестанет светить,
Если в море, вдруг, не станет воды,
Если звезды все погаснут в один миг,
Я все равно буду тебя любить.
Нет, ничего лучше не может быть,
Чем сквозь года тебя одну любить!»
R&B-бит и чувственные пады клавишных прилагаются.
«Когда ты встретил своего человека, с которым готов провести всю жизнь вместе, когда вы не можете надышаться друг другом, берегите это изо всех сил: цените, обнимайте, целуйте при любой возможности, говорите, что любите... Быть счастливыми вместе сквозь года — мечта», - уверен Миша Марвин.
Комменты