Миша Марвин ушел из Black Star и выпустил новую песню

Лейбл Black Star решил ничего не сообщать о новой песне артиста (на момент выхода новости). «Я обменяю все на тебя, отдам все деньги мира, только бы ты моя», - чувственно поет артист.







«Ведь мы с тобою до конца. Пусть у вас будет такая любовь! Пиши любимую строчку из песни в комментариях! Я знаю будет так: я+ты=семья», - призвал в соцсетях Миша Марвин.



Миша Марвин



