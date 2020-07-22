Миша Марвин рассказал маме о подруге

Продюсером нового релиза Миши Марвина в очередной раз выступил битмейкер Palagin. Под расслабленный танцевальный инструментал «О мама» певец описывает влюблённость к некой подруге, укравшей его душу.

««О мама» — это про самое приятное чувство влюблённости. Когда для тебя не существует вокруг никого. Ты в любую минуту готов сорваться на встречу с той самой. Ты больше никого не видишь и не слышишь. Весь твой мир в одном человеке», - говорит Миша Марвин.



Миша Марвин

Сольный концерт Миши Марвина в Известия Hall состоится 19 сентября 2020 года.