Миша Марвин о дуэте с Валерией: У нас всегда грустные песни заходят на ура!

«С ней», «Не надо быть сильной», «История», «Полюбил такую», «Ретроград», «Ненавижу» – певец, композитор и автор песен Миша Марвин устроил одновременно и лиричный, и танцевальный live-концерт на «Авторадио».



Миша Марвин

Кроме популярных треков музыкант порадовал слушателей шоу «Мурзилки Live» живым исполнением песни «Имеешь право». Новинка, посвященная 35-летию артиста, вышла на стриминговых сервисах в начале июля. Артист признался, что с сентября снова начнет делать душевную музыку, а сейчас у него преобладает танцевальное настроение.

«Ну, лето же! Если я летом буду выпускать песни очень медленные, грустные, хоть и классные, красивые, про любовь – это будет чуть-чуть пропадать».



Миша Марвин

При этом трек стал не единственной премьерой певца в июле. Еще одна, на этот раз дуэтная песня «Лава», вышла у него с молодым дарованием Кириллом Мойтоном. В богатый на события год артист вспомнил про еще один необычный дуэт – с Валерией.

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«Мы были участниками подкаста «Неформат». Там мы отвечали на вопросы, делали каверы, и в какой-то момент каждого из нас попросили спеть свою песню. Но так получилось, что две песни срослись в одну и наши голоса так очень классно слились. У Валерии лирический тембр, у меня тоже, поэтому у нас всегда грустные песни заходят на ура! Мы переглянулись, а ведущие нас еще и подстегнули сделать дуэт. И, собственно, там мы и договорились, а затем уже все очень быстро произошло».



Миша Марвин

Тонко чувствующий лирическую тему артист рассказал, что действительно задумался над вопросом «Где искать и как найти любовь?», и похоже у него родился лайфхак, который, возможно, станет новым проектом завидного холостяка.

«В первую очередь нужно искать ее внутри себя! – отметил Миша Марвин. – Пришла идея создать комьюнити красивых людей, тех, кто находится в поиске и ищет настоящую искреннюю любовь. Я заметил, что в последнее время знакомился в основном в соцсетях, а не, к примеру, просто на улице, и захотелось это изменить. Хотим вернуть в жизнь эту романтику уличных знакомств. Решили выпустить футболочки с такими надписями, которые привлекают и зазывают людей подойти и познакомиться».

Артист продемонстрировал эту одежду прямо на себе и отметил, что это не просто мерч от Миши Марвина, а реальный, самостоятельный бренд. Его идея в том, чтобы люди, как маркер, воспринимали эту одежду – человек в ней находится в поиске и готов познакомиться.

«Конечно, хочется, чтобы этот проект превратился в бизнес, но пока он больше для удовольствия. Мы наслаждаемся им, это подкрепляет, идет от души, от моих песен, от моего образа, – такое продолжение моего пути певца, артиста».