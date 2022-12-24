Миша Марвин спел в Москве лучшие песни

«Я вас не очень хорошо вижу, но хорошо слышу», - тут же объявил Миша Марвин. И рассказал о своих впечатлениях.



Миша Марвин

«Я на репетиции увидел эту касатку, и был в шоке. Я люблю всю эту историю, никогда не видел касаток. Так что я буду обращаться к ней и говорить «У!»».



Миша Марвин

Так получилось, что последний концерт Миши Марвина в Москве был в апреле 2021 года. После февраля 2022 года украинец Миша Марвин (Михаил Решетняк) уехал из России, покинул свой лейбл Black Star и осудил СВО. Но в сентябре все снова поменялось.

«Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и случилось. Мы с Пашу и Вальтером все обсудили. Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаёмся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом», - писал Миша Марвин в соцсетях.

То есть свою сторону в конфликте на Украине Миша Марвин выбрал. И ладно.

Понятно, что Миша Марвин исполнил все свои хиты и новые песни. «Французский поцелуй» исполнил даже дважды, первым и последним номером.

«Мы, мужчины, очень Вас сильно любим, все делаем для вас и ради вас. И моя большая любовь с этой песней летит прямо в Ваши ушки», - сказал Миша перед песней «Не надо быть сильной».



Фанатка написала портрет Миши Марвина

Миша Марвин чрезвычайно харизматичен и в прекрасной вокальной форме. Он как Сергей Лазарев, только next gen. Фанатки из фан-клуба звонко подпевают. А кроме того, они вручили прекрасный подарок. В толпе фанаток стояла девушка Ксения Фролова, и она подарила певцу настоящую картину, портрет Миши Марвина, выглядящий очень похоже. Миша душевно поблагодарил девушку, и картина немедленно стала элементом сценографии концерта.



Портрет Миши Марвина

Далее прозвучали «Полюбил такую», «История», «Вдвоем», «Спи», «Танцуй» и другие . Кстати, выступал Миша Марвин под ноутбук с плейбэком (включая бэк-партии), отвечавшим за них соло-гитаристом и барабанщиком, значительно усиливавшим общее восприятие саунда. А фанатки буквально проорали все главные хиты.



Миша Марвин

Прекрасный вокал Миши Марвина и общая певучесть буквально «сделали» этот сольник. Хотя и приглашенные артисты тоже были, Марвин спел с малоизвестными пока артистами Black Star. Марвин показал владение классическим эстрадным вокалом и чуткое управление аудиторией. Он уже большой артист.



Миша Марвин

Гуру КЕН