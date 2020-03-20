Потап пожаловался на «Карантин»

Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название «Карантин». Как сообщили агентству Intermedia в пресс-службе артиста, этим треком Потап «решил добавить позитивной эссенции в общество, окутанное стрессом и паникой».
- Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию – и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон, – говорит музыкант.
Песня была исполнена в новом выпуске «Вечернего квартала» для украинского канала «1+1». Потап исполнил новинку перед пустым зрительным залом. В ней музыкант поет о том времени, когда карантин закончится, и они смогут улететь на выходные в Италию, чихать, не боясь вызвать косые взгляды окружающих, и ходить по клубам.
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