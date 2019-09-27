Потап вложил мысли взрослого мужчины в плюшевого мишку

По словам Потапа, в этом релизе «много лирики и не меньше откровений».
- Все привыкли к Потапу – весельчаку, шоумену, хулигану, в этом альбоме я тот Потап, которого никто не знает – романтичный, добрый, поющий… Это альбом на одном дыхании. О чувстве полного погружения в другого человека, когда хочешь спрятаться ото всех. В него вложены мысли взрослого, опытного, романтичного мужчины об отношении к жизни, конкуренции, любви, музыке. В «MISHA/» метафорические истории доброго плюшевого мишки пронизаны главным слоганом, мыслью, характером – любовью! - комментирует Потап. - Романтика и лирика - основные составляющие нового альбома. 27 сентября «MISHA/» выйдет к вам на своих плюшевых лапах и принесет любовь.
Жена Потапа Настя Каменских поздравила любимого с новым альбомом.
- Мой самый талантливый медвежонок Потап. Я поздравляю тебя с новым необычным, но очень сексуальным альбомом. Я знаю, как сложно тебе он дался, и как ты себя менял во время записи, чтобы родились эти песни. Я твой фанат. Жду не дождусь релиза, чтобы поставить на повтор, - написала Настя.
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