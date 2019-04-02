Ремикс Каменских и De La Ghetto просмотрели более 2 млн раз

В 2017 году NK работала судьей на реалити-шоу X Factor в Украине, и была частью популярного дуэта «Потап и Настя» более 11 лет. Как сольная певица, она захотела обновить свой звук и обратилась к De La Ghetto. Для старта выбрали ремикс на уже известный трек «Peligrosa».

«Я счастлива, что Де Ла Гетто принял приглашение стать частью ремикса, - сказала Настя Каменских в заявлении для прессы. - Я всегда восхищалась его карьерой и талантом».

Композиция получила обновленное звучание, дополненное ярким рэп-перфомансом от De La Ghetto - аутентичным пуэрториканским битом и нотками реггетона.

Это история о том, как вспыхивает страсть между мужчиной и женщиной – как огонь, который в видео символизирует чувства героев. Интернациональный хит снимала такая же команда профессионалов, одновременно в двух городах на разных континентах – в Киеве и в Майами. Режиссером клипа стала Tata Belinina.

Всего за три дня видео получило более 2 млн просмотров.



Настя Каменских