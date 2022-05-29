«Рада и Терновник» выпустила клип на пророческую песню

Песня «Кали-Юга» вошла в альбом «СныВидения» (2020). Видеоряд режиссера Дмитрия Стасюка представляет цепочку фобий и переживаний главного героя, которого играет Антон Баранов. Он смотрит телевизор, видит кадры войн и коронавируса, пытается сопротивляться депрессии...
Напомним, что Кали-Юга - четвёртая из четырёх юг, или эпох, в индуистском временном цикле. Характеризуется падением нравственности, поскольку добро в мире уменьшается до одной четверти от первоначального состояния.
«Как в последние дни жить веселей
Красным смехом запугаем демонов
Бесшабашное страшное станет смешней
Я буду смеяться над тем кто съел наши мечты и земли
Колыбельные песни поют нам ангелы
Этой весной
Этой весной... »
Пророческая песня «Рады и Терновника» вышла, когда еще не было предпосылок для войны России с Украиной.
«Клип смонтирован зимой 2022 года, идея и съемки - 2020-21 год. Дмитрий Стасюк полтора года назад задумал сделать подарок группе "Рада и Терновник" и практически единолично сделал десятиминутный клип», - говорит Рада Анчевская.
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