«Рада и Терновник» выпустила клип на пророческую песню

Обычно этот концерт играется уже после 7-го октября - дня рождения Рады, но в этом году «Рада и Терновник» собирают своих друзей и поклонников в московском клубе China-Town-Cafe именно седьмого, день в день.







В преддверии концерта музыканты выпустили концертное видео на песню «Сильная», запись сделана на фестивале «Путь к себе» летом 2015 года.







«Рада и Терновник» - гремучая смесь из запредельного голоса, жестких гитарных риффов, отголосков скандинавской тяжелой музыки, древних