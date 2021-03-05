«Рада и Терновник» - «СныВидения»

«Союз Мьюзик», 2020.

Жанр: психоделик-рок, фолк-рок, арт-рок, прог-рок.

Помимо привычного состава, в записи «СныВидений» отнюдь не формально поучаствовали саксофонист Сергей Летов, тувинский маг Альберт Кувезин («Ят-Ха») и известный таблист Кирилл Паренчук. Так что как с фольклорной, так и с психоделической ипостаси альбом к прослушиванию обязателен.

И вот что бросается в глаза. Уже довольно давно группа ушла от рыхлой композиционной структуры, свойственной им по молодости, звук крепок аки скала. Ритм-секция жарит без передыху, иногда и со слэпом. Но этот релиз имеет какую-то пинкфлойдовскую воздушность. В нем совершенно буквально очень много воздуха. Начните с 10-минутной «Кали-Юга», она того стоит, - тут раздолье аки на лужайке, речитативчики «Когда самые слабые становятся самыми сильными» пронизаны солнечными лучами парящих гитарных нот, покряхтывания сменяются энергичными пульсациями. Тексты Рады Анчевской по-прежнему мрачны донельзя, но это же самый позитивный альбом «Рады и Терновника», кажется.

Да, тут еще много мажорных гармоний, в конце концов. И чего ими ранее пренебрегали, они же очень идут захоленным вокализам Рады («Сирин с Алконостом», «Космическая связь», «Где-то сказки были»).

Горловое пение каргыраа Кувезина в «Шаманах» используется как еще один виртуозный музыкальный инструмент, и производит ошеломляющее впечатление. Перекличка каргыраа и электрогитары — это сильно, знаете ли.

Песен тут нет. Самой Раде, кажется, неинтересно петь песни, которые можно спеть как песни, да хоть под гитару. Даже если она и начинает нечто похоже на песню («Милая», «Вспомянешь»), то тут же сама все крушит, и превращает с деятельной помощью великолепного Сергея Летова и изобретательного Владимира Анчевского в психоделический карнавал в духе «Вежливого отказа». Я уже давно бросил всякие попытки понять тексты Рады, - в соединении с музыкой смысл слов мимикрирует и ускользает, словно ртуть. Так что песен тут нет — есть композиции. И они как многоэтажный Титаник в огоньках— вот тут играют джаз-рок, вот тут что-то русское-посконное из наговоров, а тут Фрипп в углу сидит и лукаво подмигивает жене с трагически разинутым ртом.

А еще мне кажется, что этот альбом вдохновлен… песней Цоя «Спокойная ночь». Помните ее? Парадоксально, но именно на тех гитарном и басовом риффах сделана добрая половина песен альбома. Может быть, ошибаюсь, но что-то в этом есть. При всех прочих несхожествах.

Пожалуй, «СныВидения» - это очень хороший альбом. Умно сделанный и отлично сыгранный. Не знаю, кто сегодня слушает психоделику и фолк-рок, да еще без песен и с весьма специфическим (для многих) вокалом Рады, - но по собственным правилам игры «Рады и Терновника» он отчаянно хорош.

И пусть весь мир подождет.

Оценка: 8,5 из 10.

Гуру КЕН