Рэпер ST вспомнил, как встретил Новый год: «Это святое»

«Я же русский человек, праздную все, что можно праздновать, – заявил рэпер. – Если есть праздник, его нужно отмечать. Поздравляю со всеми наступившими!»



Рэпер ST поздравил страну со всеми праздниками

Новый год страна также встретила с ST – песня «Дай ему сил» прозвучала на Первом канале непосредственно перед речью президента. По словам Александра, сам он не знал заранее, в какой момент праздничной программы поставят его выступление.

«То есть я был на съемках и знал, что выступаю, но когда именно меня поставят, я не знал. Я узнал, когда мне из разных регионов, где Новый год уже наступил, стали присылать видео», – рассказал музыкант «Авторадио».

В тот момент он даже привстал, признался артист, и продолжал стоять до самого конца уходящего года. А вот первые дни нового года прошли без потрясений, их Александр провел в Твери в гостях у тещи с тестем, лежа на диване и доедая салаты.

«О, это святое. Мне кажется, что это хорошая традиция. Салаты настоялись и пропитались, жидкость лишнюю можно даже чуть слить уже, – шутит рэпер. – Можно выяснить наконец – крабовый салат лучше с рисом или все-таки без. Ну, оливье точно с колбасой, тут я не понимаю другие варианты».

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Музыкант вспомнил, как встретил Новый год

Теперь, когда праздники закончились, настало время вспомнить о планах. ST собирается продолжить работу над проектом «Голос поэта», который напоминает о русских классиках и знакомит с современными авторами через песни в исполнении известных артистов.

«Скоро в проекте выйдут еще песни, которые не успели выпустить в 2024 году. Одна из них на стихи Игоря Северянина. Но я всегда не полностью использую произведения, а беру какие-то основополагающие, тезисные вещи, и на их базе уже делаю песню», – говорит Александр.

Рассказал рэпер и о самой горячей своей новинке – песне «Если бы ты», спетой дуэтом с Григорием Лепсом. Этой коллаборации, по словам музыканта, он действительно хотел и шел к ней целенаправленно.

«Мы познакомились с Григорием на одном мероприятии, он предложил мне показывать песни, потому что знает, что я пишу для других артистов. Я показал одну, но она оказалась немного не его. Тогда я стал писать специально, целенаправленно. И когда появилась песня «Если бы ты», Лепс воскликнул: «Так это же дуэт»! Ну я, конечно же, был рад», – признался ST.