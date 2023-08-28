Коренной москвич ST спел песню о лучшем городе Земли

Саша ST побывал в гостях у ведущих шоу «Мурзилки Live», чтобы представить свой новый трек «Лучший город Земли» аудитории «Авторадио». Песня стартовала в Сети в преддверии Дня города – через пару недель Москва отметит 876-летие. Рэпер, как коренной житель столицы, сделал любимому городу музыкальный подарок.

«Если погода хорошая, я рекомендую пройтись по бульварному кольцу от памятника Гоголю, мимо Есенина, потом к Пушкину и далее к Высоцкому, – посоветовал слушателям музыкант. – Это такой поэтический маршрут, он довольно-таки небольшой, но можно сделать много фотографий и отлично прогуляться по центру».

Это один из любимых маршрутов самого ST, который живет почти в самом сердце Москвы – на Кутузовском проспекте. За последние десять лет, отметил рэпер, Кутузовский избавился от рекламных перетяжек, что очень радует.



Музыкант - коренной москвич

«Мне недавно попались фотографии Москвы, Кутузовский проспект, где были рекламные растяжки, и я настолько сильно был удивлен. А тогда это казалось нормальным. Когда растяжки исчезли, поначалу было пустовато, но сейчас сложно представить их наличие на улицах нашего города. Мне все очень нравится», – говорит музыкант.

В видео на песню «Лучший город Земли» ST ездит по столице на красном «Москвиче» с механической коробкой передач. В клипе мелькают знаковые места Москвы, исторические здания, улицы и переулки.

«Прокатиться на том «Москвиче», у которого коробка еще на руле, – это, конечно, невероятный опыт, – признался рэпер ведущим «Авторадио». – А еще к разговору об интересных местах в Москве. Мне написали в одной из соцсетей вопрос: «А где вот этот вот красивый дом белого цвета вы сняли?» Еще не успел ответить, отвечу у вас. Это Дом Пашкова, но мало кто знает, что там внутри библиотека, где хранятся рукописи, в том числе Булгакова и других известных наших литераторов».



ST спел песню о Москве

Песня ST о Москве называется так же, как хит Муслима Магомаева. В треке также использован всем знакомый семпл знаменитой композиции. Все это, конечно, не случайно. 17 августа был день рождения Магомаева, а еще, утверждает рэпер, так откликнулось подсознание.

«Когда делали аранжировку, возникло подсознательно: «луч солнца золотого», совместилось с «Лучшим городом Земли», и родилась эта композиция. Спасибо большое творчеству Муслима Магомаева и его наследникам, которые согласовали демку и разрешили выпустить трек», – заявил Саша ST.



«Спасибо творчеству Магомаева!

Новый рэп-хит «Лучший город Земли» впервые прозвучал в живом исполнении на «Авторадио», в студии шоу «Мурзилки Live», где проходят live-премьеры многих музыкальных новинок.