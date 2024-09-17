ST впервые спел «Веру, Надежду, Любовь»

«Это самый актуальный трек, который еще никто не слышал, – заявил рэпер ведущим шоу «Мурзилки Live». – Песня выходит на стриминговых площадках сразу после концерта на «Авторадио». Это некое продолжение трека «Дай ему сил», но слова песни все скажут сами за себя».



Песня говорит сама за себя, считает ST

Песни о силе духа сегодня особенно важны, а главным посылом творчества должны быть смыслы, считает ST.

«Многие занимаются музыкой просто как контентом, чтобы песенка вышла или ролик выложить, – говорит он. – Их основная цель – популярность».

Проект «Голос поэта», художественным руководителем которого стал ST, ищет смыслы в наследии классиков.

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«В замечательном проекте Лины Арифулиной артисты будут превращать стихи поэтов Серебряного века и тех, кто ближе, в песни. Мы приглашаем в первую очередь молодых ребят, но будем звать и медийных монстров», – сообщил музыкант.

В этом году ST (Александр Степанов) стал также послом школьного спорта Москвы, первым среди рэп-исполнителей. В рамках открытия школьного спортивного сезона в «Лужниках» он провел массовый флешмоб. «1250 учащихся школ и колледжей одновременно танцевали под мою песню «Заниматься спортом». Официально установлен рекорд России», – рассказал рэпер.



Рэпер спел хиты в шоу «Мурзилки Live»

Зажег ST и в студии «Авторадио» – спел хиты «За красивые глаза», «Минутами», «Другое дело», «Счастье любит тишину», «Луи Луи». Устроил живую премьеру песни «Вера, Надежда, Любовь», а вместе с Варей Судиной, артисткой музыкального лейбла «Таврида», исполнил «Соловушку». Завершился live-марафон треком «Место встречи – планета Земля», которую артист записал с Ларисой Долиной.

«Лариса Александровна прислала мне песню: «Кажется, здесь были бы уместны рэп-куплеты, попробуешь?» Я написал, и ей понравилось», – вспомнил ST историю фита.