ST впервые спел «Веру, Надежду, Любовь»

«Это самый актуальный трек, который еще никто не слышал, – заявил рэпер ведущим шоу «Мурзилки Live». – Песня выходит на стриминговых площадках сразу после концерта на «Авторадио». Это некое продолжение трека «Дай ему сил», но слова песни все скажут сами за себя».
Песни о силе духа сегодня особенно важны, а главным посылом творчества должны быть смыслы, считает ST.
«Многие занимаются музыкой просто как контентом, чтобы песенка вышла или ролик выложить, – говорит он. – Их основная цель – популярность».
Проект «Голос поэта», художественным руководителем которого стал ST, ищет смыслы в наследии классиков.
«В замечательном проекте Лины Арифулиной артисты будут превращать стихи поэтов Серебряного века и тех, кто ближе, в песни. Мы приглашаем в первую очередь молодых ребят, но будем звать и медийных монстров», – сообщил музыкант.
В этом году ST (Александр Степанов) стал также послом школьного спорта Москвы, первым среди рэп-исполнителей. В рамках открытия школьного спортивного сезона в «Лужниках» он провел массовый флешмоб. «1250 учащихся школ и колледжей одновременно танцевали под мою песню «Заниматься спортом». Официально установлен рекорд России», – рассказал рэпер.
Зажег ST и в студии «Авторадио» – спел хиты «За красивые глаза», «Минутами», «Другое дело», «Счастье любит тишину», «Луи Луи». Устроил живую премьеру песни «Вера, Надежда, Любовь», а вместе с Варей Судиной, артисткой музыкального лейбла «Таврида», исполнил «Соловушку». Завершился live-марафон треком «Место встречи – планета Земля», которую артист записал с Ларисой Долиной.
«Лариса Александровна прислала мне песню: «Кажется, здесь были бы уместны рэп-куплеты, попробуешь?» Я написал, и ей понравилось», – вспомнил ST историю фита.
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