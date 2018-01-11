Eric Clapton рассказал о проблемах со здоровьем

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Billboard.

По словам Клэптона, он теряет слух, и ему диагностировали тиннитус (звон или шум в ушах).

«Я по-прежнему хожу на работу. Я выступаю с несколькими концертами», — сказал 72-летний музыкант.



Эрик Клэптон

Кроме того, Клэптон страдает от периферической невропатии (нарушения функций нервов периферической нервной системы), из-за которой ему трудно играть на гитаре.

Тем не менее, у музыканта запланированы выступления в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в марте 2018 года.