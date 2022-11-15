«Братья Грим» устроили вечер премьер в радиоэфире

Солист коллектива Константин Бурдаев поделился творческими планами, рассказал о своих новых работах и взглядах на жизнь.



Братья Грим

Константин обещал в следующем году выпустить новый альбом, тем более что, по словам артиста, материала накопилось уже на три. Поэтому «Братья Грим» исполнили на «Авторадио» сразу несколько новых песен. Главной премьерой эфира стала композиция «Солнце мое», которую артист посветил своим самым близким людям.

«Это песня следующего альбома, я ее посвятил своему солнцу – моему ребенку и моей жене. У каждого свое солнце, у меня их много и все они для меня светят. С возрастом понимаешь, что в жизни существуют более важные вещи, чем карьера и работа – это семья и близкие люди. Иногда нужно, как говорят в Сибири, кочумать».

Также на концерте в студии «Авторадио» прозвучала песня «Вьюги» в новой интерпретации, «По дороге домой», трек этого года «Лететь высоко», клип на который уже активно набирает популярность. Съёмки видео проходили в малопроходимых, но все же в близких для россиян локациях, в частности, в Сухумском аэропорту, где до сих пор стоит разрушенный ЯК-40 Эдуарда Шеварднадзе, который так и не смог взлететь, а также в светском ресторане сталинских времен на горе Ахун в Сочи. Причем главный герой клипа, по признанию Кости «Грима», очень похож на него в детстве.

«Это прекрасный мальчик Егор, он начинающий актер, но много где уже снимался. У нас в клипе он сыграл главную роль, меня в детстве. Когда он написал в конце клипа «лететь высоко», у него даже почерк оказался такой же, как у меня в первом классе…»



Братья Грим

В превью к этой песне сказано, что это история о детских мечтах, свободе и путешествиях. Константин поделился, кем мечтал стать в детстве.

«Я слушал пластинки и представлял, что это пою я. Например, звучит какая-нибудь «Мадонна» Серова, а я представляю, что я – Серов и пою на сцене. Серьёзных профессий в мечтах не было, все вокруг лирики».