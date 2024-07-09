Диана Арбенина: 50 лет – классный возраст, когда у тебя много сил, но уже есть мозги!

Рок-группа «Ночные снайперы» выступила с живым концертом на «Авторадио». В прямом эфире Диана Арбенина рассказала ведущим шоу «Мурзилки Live» и слушателям радиостанции о своих ощущениях.

«50 лет – это не подведение итогов, а хороший, классный возраст, когда у тебя много сил, но уже есть мозги. Чувствую себя на 30, но тогда у меня даже намека не было на мозги. Я же только в 33 покрестилась. И теперь хочу сказать Господу Богу спасибо за то, что живая».



Диана Арбенина - фронтвумен Ночных снайперов

Свой праздник артистка отметила выступлением в церкви. Присутствовали только члены семьи и музыканты ее группы. Для поклонников была организована трансляция. Также в числе событий, посвященных юбилею певицы, выход документального фильма «Арбенина», где прозвучало немало откровений коллег и самой Дианы.



Диана Арбенина была предельно откровенна на Авторадио

На закрытой презентации в летнем кинотеатре KION на Стрелке в Москве сама певица отметила «мне катастрофически не хватало этого документального фильма». В эфире «Авторадио» она объяснила – почему.

«Я на это абсолютно осознанно пошла. Этот фильм для тех людей, которые, может быть, не представляют себе, что я сложнее, но нормальная. Я тут недавно встретилась с одним парнем, и он мне сказал – было полвторого ночи, мы с ним долго разговаривали – «слушай, а ты такая нормальная, а я думал, что ты аутист вообще…» Такое произвожу впечатление. На вас, конечно, нет, потому что я вас не боюсь и никогда не боялась. Мы уже знакомы столько лет. Но жизнь конкретно потрепала, хорошо так побила. И когда мы с Гелей (Ангелина Ашман – режиссер фильма «Арбенина») разговаривали, я думала, что вообще не смогу ничего ей рассказать, потому что событий такое количество, я не могу себя объяснить за час, за два, за три, потому что, ну много чего произошло».

Фильм выдержан в традициях западных документальных фильмов, то есть там нет четкой последовательности «от люльки до могилки», как это называет Арбенина. Идея «одного дня» пришла в голову близкому человеку артистки, имя которого она не стала называть. Команда проекта ее освоила, адаптировала и получился классный фильм неизбитого формата. В нем Диана впервые за все время высказалась по полной программе. В эфире «Авторадио» певица также была предельно откровенна.

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«Поклонникам я очень благодарна за то, что они меня били всю мою сознательную жизнь. И благодаря этому трезвому, нормальному отношению ко мне, как к человеку, который имеет право ошибаться, и которого можно критиковать, у меня на голове не выросло «короны». Потому что это начало конца. Точнее, стремительный «мяу». Я – абсолютно нормальный, живой человек, и аудитории своей очень благодарна».



«Ночные снайперы» исполнили самые яркие свои хиты

В рамках живого концерта «Ночные снайперы» исполнили самые яркие свои хиты – «Неторопливая любовь», «Катастрофически», «Короны», «Один» и «Улисс», которую сама артистка назвала одной из самых важных написанных ею песен. Она призналась, что хоть творчество и большой труд, но при этом композиции рождаются у нее буквально из одной строчки.

«Вот пресловутая история песни «Катастрофически». Я читала на пляже книгу Павича, перелистнула страницу и, как сейчас помню, слева вверху была строчка «Где-то есть корабли…» И я как-то сразу услышала мелодию будущей песни. Еще классно писать, когда едешь на чем-то, не на машине, а чтобы была какая-то физическая нагрузка. Даже самокаты могут помочь в этом».



Диана Арбенина на Авторадио

Певица сообщила, что не планирует организовывать каких-либо отдельных юбилейных шоу. Из ближайших планов – выступление 27 июля на Garage Fest – фестивале на питерском автодроме «Игора Драйв», который объединяет музыку и автомобильный спорт. Здесь она выступит в оригинальном формате совместно со струнным оркестром, правда, это далеко не первый опыт работы с классическими коллективами.

«Мы очень много играли с Юрием Абрамовичем Башметом. У нас были «ого-го» какие концерты с симфоническим оркестром, – отметила Диана. – Новым проектом мы просто усиливаем музыкальную составляющую. Это не огромный симфонический оркестр – ребят всего лишь14, но они очень хорошо играют, и все такие молодые, мобильные и веселые. Так что ждем всех 27-го, на празднике жженой резины!»