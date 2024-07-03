Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей

Закрытая премьера первого документального фильма, посвященного юбилею рок-звезды Дианы Арбениной, состоялась 2 июля. На съемках певица сделала откровенное признание об отце своих детей, сообщило издание Woman.ru.

«Отец моих детей умер. Он был очень классным. Я им об этом сказала, ну, а как? Я должна была им сказать», — сказала она.



Диана Арбенина

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При этом Арбенина не стала раскрывать имени отца своих детей. В одном из интервью она рассказала, что беременности этот мужчина был не очень рад и семейная жизнь у них не сложилась.

Знакомить двойняшек с папой исполнительница не планировала, но и не стала скрывать от них правду. В разговоре с наследниками она отметила, что они с папой классные друзья, но друг друга они не любят.

Диана Арбенина родила сына и дочь, 4 февраля 2010 года в одной из клиник в США. Отцом детей, по словам артистки, стал некий американский бизнесмен с русскими корнями.