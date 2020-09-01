BTS впервые поднялись на первое место в Billboard Hot 100

До этого момента ни один музыкант из Южной Кореи не попадал на вершину самого престижного чарта мира. Предыдущим крупнейшим достижением корейского бойз-бенда в чарте было четвёртое место с треком «On». Во многом успеху помогла корректировка методологии подсчетов самого чарта, - он с некоторых пор стал учитывать просмотры видео на Ютьюбе и стриминги.



BTS

Сингл «Dynamite» был приобретён в количестве 300 тысяч цифровых копий и прослушан 33,9 миллионов раз через стриминг. Эти цифры позволили BTS прервать трёхнедельное лидерство Карди Би и Megan Thee Stallion в Billboard Hot 100 с бэнгером «WAP».