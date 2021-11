Песня The Weeknd «Blinding Lights» названа величайшей, The Beatles - лучшие

В новой версии списка «Greatest of All Time Hot 100 Songs» первое место занял The Weeknd со своим хитом «Blinding Lights», которая ранее не получила ни одной номинации премии «Грэмми»! Ранее на первом месте был трек Чабби Чеккера с его кавер–версией на трек Хэнка Балларда «The Twist». Музыкант возглавлял рейтинг три раза подряд, начиная с 2008 года. Теперь же он занимает второе место в чарте.

Победу «Blinding Lights» обеспечили слушатели. Так, с марта 2020 года песня 4 недели продержалась в еженедельном топе продаж Billboard на 1 месте, 43 недели — в его первой пятерке, 57 недель — в топ-10 композиций, 86 недель — в топ-40 и 90 недель — в Hot 100. Кроме того, Billboard поместил снимок The Weeknd на обложку нового номера, и артист считает это одним из главных достижений.

«Я всегда возился со звуками 80-х. Раньше это было намного более тонко, но я всегда хотел полностью погрузиться в это. И вот спустя 10 лет, думаю, я это заслужил», - говорит канадский артист.



The Weeknd

Третье место в рейтинге занял сингл «Smooth» группы Santana, далее – «Mack the Knife» Бобби Дарина. Закрывает пятерку зажигательный хит «Uptown Funk!» Марка Ронсона и Бруно Марса.

На шестом месте в «Greatest of All Time Hot 100 Songs» – сингл «How Do I Live» кантри-певицы Лиэнн Раймс, а седьмое заняли LMFAO и Lauren Bennett & GoonRock с треком «Party Rock Anthem».

Один из самых популярных бэнгеров группы The Black Eyed Peas «I Gotta Feeling» оказался на восьмом месте, а за ним следует испанская «Macarena (Bayside Boys Mix)» дуэта Los Del Rio. Замыкает первую десятку британский артист Эд Ширан с треком «Shape of You».

В десятке лучших исполнителей всех времен оказались не только культовые коллективы, но и современные артисты:

1. The Beatles

2. Мадонна

3. Элтон Джон

4. Элвис Пресли

5. Мэрайя Кэри

6. Стиви Уандер

7. Джанет Джексон

8. Майкл Джексон

9. Уитни Хьюстон

10. Рианна