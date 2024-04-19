Максим Леонидов выпустил песню памяти Элвиса Пресли

Предыдущий студийный альбом «Над» вышел в 2017 году, четыре года назад. В «Седьмое небо» вошло 11 песен, некоторые были уже выпущены синглами, а «Кот», «Принцесса», «Рыжий клоун», «В твоём городе осень» и «Mon Amоur» можно было услышать в этом году на юбилейном концерте в честь 25-летия группы Hippoband.

