Максим Леонидов выпустил песню памяти Элвиса Пресли

Главным героем песни является Элвис Пресли.
«А Элвис уснул и ему, вероятно, снится, что мама его готовит пиццу. А еще, что он встретит любовь, и она навечно. И что Бог его любит, и милость Его бесконечна», - поет Максим Леонидов.
Артист неоднократно обращался к творчеству и образу Элвиса в своей карьере. Максим исполнял музыкальные пародии на Пресли в легендарном дипломном спектакле ЛГИТМиКа "Ах, эти звезды!", а в 1989 году играл главную роль в поставленном рок-театром-студией "Секрет" спектакле "Король рок-н-ролла".
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