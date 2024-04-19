Максим Леонидов выпустил песню памяти Элвиса Пресли

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Максим Леонидов выпустил новую песню «Мы едем в Мемфис», посвященную Элвису Пресли (слушать песню).

Главным героем песни является Элвис Пресли.

«А Элвис уснул и ему, вероятно, снится, что мама его готовит пиццу. А еще, что он встретит любовь, и она навечно. И что Бог его любит, и милость Его бесконечна», - поет Максим Леонидов.

Максим Леонидов
Максим Леонидов

Артист неоднократно обращался к творчеству и образу Элвиса в своей карьере. Максим исполнял музыкальные пародии на Пресли в легендарном дипломном спектакле ЛГИТМиКа "Ах, эти звезды!", а в 1989 году играл главную роль в поставленном рок-театром-студией "Секрет" спектакле "Король рок-н-ролла".

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