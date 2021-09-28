«Свободный Полет» - «Вместе. Часть 2»

«Бомба Питер», 27.09.2021.

Жанр: русский рок, рок, рок-баллада.

Кажется, в рок-тусовке появилась новая модная фича — записывать дуэты со «Свободным Полетом». Если названные имена не впечатлили, то напомню дуэты из первой части «Вместе» - Чиж, Маргулис, Чернецкий, Пиковский, Башаков и пр. Впечатляюще! И послушайте, с каким удовольствием именитые рокеры поют песни «Свободного Полета»! Они плоть от плоти отечественного рока, только выбирай. Дико странно, что «Наше Радио» до сих пор не крутит их. Но музыканты-то чувствуют свое, родное.

Выбрать лучшее для того, кто слышал уже эти песни, затруднительно. Например, Марина Капуро («Яблоко») с таким залихватским настроением поет «Поехали», что сердце екает. Она и в самом деле рок-фолковая, и пронзительно-звонкий вокал Капуро изящно украшает все это. Мне вообще давно не приходилось слышать новых песен Капуро, например. Она чудовищно недооценена. Или вот моя любимая песня «Свободного Полета» - «Осень Патриарха». Вы только послушайте, что с ней сделал Максим Леонидов. С этими восхитительными хрипловатыми обертонами он разбирается с причудливыми мелосами песни по-хозяйски, - где-то сокращает длительности, где-то включает верхний регистр, - и это адаптирует песню до собственного высказывания. Любопытно, кстати, было бы послушать версию «Осени патриарха» в сольном исполнении Леонидова с его Hippoband.



Максим Леонидов и Илья Полежаев

Настя Полева предсказуемо выбрала расслабленную «Как жалко». Ее голос звучит проникновенно и бархатисто под лаундж-подбрякивания электрогитар. Лидер группы «Томас» Саша Самойленко в «Типтонвилл» выбрал тему путешествий, и получился в меру разнузданный трип с блюзовыми оттенками.



Илья Полежаев и Саша Самойленко

Есть тут почти неизвестные музыканты. Юлия Полежаева (группа «Cyber Snake»), профессиональная певица с Гнесинкой за плечами, добавляет драйва в хард-роковый трек «Еще один год». Питерский вокалист Вячеслав Никаноров («Ангел Небес») нагнетает драматичности в «Я верую», и это очень по-кипеловски.

Тут есть даже дочь Чижа Дарья Чигракова. «Ты и я» она поет старательно и звонко, но до полноценной вокальной работы ей, к сожалению, еще далеко. Зато некой молодой свежести она треку придала таки. Еще тут есть вокалист группы «Джин-Тоник» Кирилл Кухаренко, но он своей взбалмошностью скорее все испортил, чем прибавил. Хотя голоса лидера «Свободного Полета» Илья Полежаева и Кухаренко сливаются удивительно гладко.

Полагаю, что альбом обязателен для прослушивания любым фэном русского рока, ибо без него они просто не увидят всю картину ситуации. Для остальных - послушайте хотя бы изящные версии «Осень патриарха» с Максимом Леонидовым и варианты с Капуро и Полевой. Они хороши.

Гуру КЕН