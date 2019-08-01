Илья Полежаев: Нужно писать песни, не думая о чартах!

Московская группа «Свободный Полет» играет традиционный рок в блюзовых оттенках, и известна огромным количеством коллабораций с самыми популярными российскими рок-музыкантами. В день выхода аудиокниги (довольно непривычный для русского рока формат) мы пообщались с лидером группы Ильей Полежаевым, который празднует сегодня день рождения.



Группа «Свободный Полет»

- Скоро же выйдет ваш новый тройной альбом «Вечность»? Я правильно понимаю, что это компиляция из предыдущих альбомов «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее»?

- Не совсем правильно называть это компиляцией. Те три альбома, которые мы выпускали по отдельности в течение 7 лет, можно считать подготовительными. А этот альбом, хотя песни все те же и в той же последовательности, - материал полностью пересведенный, полностью перемастеренный. Многие песни получили новые аранжировки, и даже некоторые песни пришлось перепеть, чтобы все это прозвучало цельно.

- Я уже прослушал. Звучит действительно очень ровно и цельно.

- В принципе, так и должно было быть изначально. Но у нас не было звукорежиссера, который мог бы сделать так, как нам хотелось. Сейчас мы работаем с Юрием Вороновым из студия «Лига», у нас полное взаимопонимание, и он сделал все новые версии песен.

- Я так понимаю, что вы планировали его выпустить еще в марте?

- Да, так планировалось, но все поменялось. В марте мы выпустили коллаборацию с пермским коллективом N&B. В итоге альбом выйдет 27 сентября, причем сразу в 4 версиях: «длинная» (30 песен + 30 стихов), «короткая» (только песни), и тройной CD-альбом. А 1 августа выйдет аудиокнига. Кто в каком варианте хочет, пусть в таком и слушает. Плюс, кстати, выйдет и пятый вариант — на электронных носителях.

- А сегодня вышла аудиокнига «Вечность». Раньше же у вас все читал актер Михаил Евланов, а теперь ты сам стал читать?

- Да, решил почитать сам. У Миши своя подача, у меня своя. Мне стало интересно для самого себя, как бы я смог это прочитать. На аудиокниге я прочитаю 60 своих текстов, это и тексты песен, и просто стихи. Без музыки. Но на тройном альбоме читает по-прежнему Евланов.

- Аудиокниги вообще продаются?

- Да, продаются! Вот недавно мне пришел отчет от агрегатора. Больше всего у меня слушают аудиокниги на Яндекс-музыке, на втором месте iTunes. Это ведь не первый мой опыт. Свою повесть «Мелодия Свободы» я тоже выпустил в виде аудиокниги, и по ней тоже неплохая статистика.

- А что за люди, которые их слушают? В отчетах нет пола, возраста, предпочтений?

- Сам не знаю. В отчетах это не указывается. Мне бы тоже хотелось бы узнать подробности…

- Расскажи о своем сотрудничестве с пермским электронным дуэтом N&B. На этот момент вышло три макси-сингла дуэтов с ними. Сотрудничество будет продолжаться?

- Обязательно будет! Сначала мы сделали с ними три песни из альбома 2012 года «Все только начинается», потом три песни из альбома «Прошлое» (2013), последними вышли три песни из альбома «Настоящее» (2014). А сейчас Юра работает над еще тремя версиями песен из альбома «Будущее» (2017). Из этой четвертой части мы две песни в начале следующего года издадим синглами, а полную 4 часть выпустим 27 марта 2020 года. В итоге у нас получится всего за все эти годы 12 песен, которые мы издадим отдельным альбомом чуть попозже. Поскольку пермяки тесно сотрудничают с финским звукачом, есть идея сделать мастер этого альбома у него. Даже винил хотим выпустить, ведем предварительные переговоры с Германией о хорошем толстом виниле.

- У вас ведь много и других дуэтов. С Настей Полевой, Евгением Маргулисом, Сергеем Ефременко, Чижом, Александром Чернецким и другими. Будете продолжать эту тему?

- Да, эта тема получилась неожиданно для нас самих глобальная! Дуэтов все больше и больше. Всего получится 30 дуэтов! Видимо, придется и с дуэтами выпускать тройной альбом! (смеется) 25 дуэтов уже записано, и еще пять в процессе. Первые 10 выпустили в том году. Альбом называет «Вместе. Часть 1». Вываливать их все сразу на зрителя неразумно, конечно. Будем показывать примерно по пять дуэтов в год, ведь у нас выходят еще и свои номерные альбомы, им тоже нужно внимание.

В этом году выпустили уже дуэты с Юлией Полежаевой из Наро-Фоминской команды «Caber Snake» на песню «Еще один год», с Дарьей Чиграковой из «Чиж и Со» на песню «Ты и я», с Настей Полевой на песню «Как жалко» и со Славой Никаноровым из «Ангела небес» на песню «Я верую». 27 ноября выйдет дуэт с Максимом Леонидовым «Осень патриарха». Он совершенно неожиданно согласился, и мы почти мгновенно записали, хотя и пролежала эта запись два года. Ждала своего времени. Вообще не всегда понятно, почему артисты соглашаются, - вроде бы почти никому неизвестная группа, а много именитых артистов согласны спеть ее песни.

В следующем году дуэтов мы выпускать не будем, потому что все будет посвящено нашему новому номерному альбому. А потом, в 2021-м году продолжим и покажем еще пять дуэтов.



«Свободный Полет» в акустике

- У вас поменялся состав. И вы стали играть больше акустических программ.

- Да, появилась полноценная акустическая программа. Мы всегда играли на стыке акустики и электричества, а теперь решили вернуться к старому звучанию. У нас появился скрипач Евгений Крючков, игравший ранее в группе «Джин-Тоник» на басу. Как скрипач он работал с Нино Катамадзе, когда та играла с оркестром, работал у Башмета. Он пришел и сказал, что на басу сейчас нет возможности играть, а на скрипке он готов. И мы сделали акустический микс из старых и новых песен со скрипкой. Так у нас появился вариант играть втроем — гитара, бас и скрипка, - есть вариант, где к ним добавляются барабаны и получается такая расширенная акустика. И вариант полного электричества, как обычно.

- Как ты относишься к заигрыванию рок-музыкантов с попсой? Когда на «Премии Муз-ТВ» награждают, например Диану Арбенину? Когда музыкант продолжает писать мощные песни, но при этом ходит по гламурным мероприятиям?

- Появилось серьезное расслоение, прежде всего финансовое. Когда музыканты из рок-мейнстрима начинают делать программы с серьезными вложениями в шоу, декорации, дорогие площадки. Они ведут себя как звезды, и таковы законы жанра. Остальные музыканты оказываются фактически в андеграунде. Такая ситуация неизбежна. Большие вложения требуют большой рекламы. И музыкант идет на те немногочисленные оставшиеся у нас музыкальные телеканалы и радиостанции. Круг замкнулся.

- Выхода нет, как поет Васильев?

- Выход есть. Появится новая Nirvana, которая сочинит коммерчески успешную абсолютно новую рок-музыку. И я верю, что она у нас появится. То, что делаю я и другие — это все-таки традиция, переработка имеющегося. Мы можем только в старую обертку заложить новые смыслы. Nirvana была последней группой, которая вынесла нечто новое на высочайший уровень популярности, создав новый музыкальный жанр. Появятся новые ребята из андеграунда, которые создадут нечто совершенно новое, и продюсеры будут вынуждены найти этих ребят и дать им большую сцену. И они все снесут. Это важно. Как рассказывал БГ, их альбом Radio Silence провалился в Америке только потому, что чуть раньше вышел альбом Nirvana. И снес все на своем пути. Выпусти БГ альбом пораньше, его история могла развернуться совсем в другую сторону.

- Нет обиды или зависти, что кто-то попал в звездную струю, а вот «Свободный Полет» не попал? Хотелось бы быть на их месте?

- Зависти никакой нет. Когда мы только начинали играть музыку вместе, мы поставили себе задачу никого не копировать, а просто делать музыку лучше от альбома к альбому. То есть ни с кем себя не сравнивать, но жестко сравнивать себя с собой. Новый альбом, который мы выпускаем осенью, - в нем уже есть та кумулятивность, сочетание качества звука с теми идеями, которые я хотел бы донести. Возможно, там нет хитов в общепринятом смысле (забойный припев и все такое). Но нет и лукавства, я не старался сделать этот альбом для какого-то конкретного сегмента слушателей. Хотелось сделать качественно и душевно. Для всех и при этом для каждого. Потому что внутри мы все одинаковые. Угадывать, какая песня станет хитовой у меня еще ни разу не получилось в этой жизни.

- Но ведь у вас есть «Осень патриарха», она абсолютно хитовая.

- Это для тебя. А для меня очень важна песня «Волопас», поэтому она и стоит в самом конце альбома. Но радиостанции она не заинтересовала совсем, даже несмотря на отличный дуэт с Чижом. Единственный, кто поставил ее в эфир, был Семен Чайка - «Свое радио».

В итоге все упирается в менеджмент. Когда один директор ведет пять групп, и все пять играют на том же «Нашествии». А другие не играют. Все просто. Зато в этом году на «Нашествии» есть третья сцена, это уже хоть какая-то дорога другим группам.

Мне важнее записывать песни так, как я сам хочу их услышать. Вот не поверишь, но песню «Старый ворон» я с 1996 года хотел спеть с Альбертом Кувезиным («Ят-Ха»), и вот недавно эта мечта осуществилась - мы ее записали. И я впервые услышал эту песню так, как она задумывалась и как мне хотелось, чтобы она прозвучала. Все совпало! И вообще, ребята мы уже немолодые, обид уже никаких нет. Мы загружены процессом по полной.

- Вы стали практически студийной группой.

- Ну вот немного поиграли акустическую программу, и снова засели в студии, да. Четыре альбома мы записывали одновременно, так накопилось и совпало в один момент. Плюс дуэты, где мы получаем согласие от артиста, и сразу начинаем к конкретной дате готовиться к записи. Плюс что-то пересводим, перемастерим. Так что был период сознательного отказа от концертной деятельности. Но теперь мы готовы играть и ехать, если будут предложения.

- Что в этом году или в последнее время понравилось, запомнилось из музыки? Наши или не наши, без разницы.

- Мне понравился Дима Бамбер «Шок», рэпер. Понравился Стас Старовойтов из «Стендапа», у него своя группа «Аричикаари», его альбом запомнился. Очень понравился украинец Дмитрий Дубов (Plotnik82), у него вышел отличный альбом «Смерть глотает блесну». Но это все скорее андеграундные вещи. Из более коммерческого — понравился последний альбом «Би-2», хотя я хотел бы услышать от них большего жанрового разнообразия.

Из западных — Эд Ширан, он остается собой, у него хорошая положительная энергетика, и не диссонанса между тем, что он делает и коммерцией. Ну и, конечно, Пол Маккартни, я в восторге от его альбома Egypt Station. Воодушевляющий альбом.

- А что у вас с новым альбомом? Когда он выйдет?

- Альбом уже готов. Он записан, сведен, смастерен, и ждет своего часа. Он будет называться «Нежно». Сначала выйдут три сингла, а 27 сентября будущего года мы его выпустим в свет. Это будет как всегда на день рождения группы.

- Какой терпение! Альбом готов, а выйдет он только через год!

- Ничего страшного. Год пройдет гораздо быстрее, чем мы думаем. В альбоме всего 8 песен, но одна композиция длится 12:45. И это не «Богемская рапсодия», а наша песня «Потеряшка». В процессе работы поняли, что наших сил будет маловато, и появились великолепные музыканты: Александр Дитковский («Квартал», «Машина времени»), харпер Борис Плотников (играет с Маргулисом), Олег Сакмаров на флейте, дудукист Валерий Погосян, наш скрипач Евгений Крючков и другие. В итоге получилось довольно симфоничное звучание всего альбома, несмотря на его электроакустичность. Хотелось сделать альбом просто песен. Легкие песни в воздушном исполнении.

Для нас такие задержки с выходом вполне обычное дело. Альбом отлеживается, можно где-то пересвести, если покажется что-то не так. Мы ведь каждый месяц что-то новое выкладываем. Который уже год мы выпускаем по 10-12 релизов в год. Бывает, что над альбомом работаем семь лет. Главное, чтобы результат был качественным, так, как нам нужно.

- Процитирую одну из ваших немодных песен: «Немодные песни Я буду писать И снова на сцену Приду умирать. Немодный мотив И звучанье не то, Зато мне от песни На сердце тепло». Это позиция и на будущее, или вдруг хип-хоп запишите с модным бэнгером?

- Может быть все, что угодно. И хип-хоп, и бэнгеры. Лишь бы не было внутреннего диссонанса. Почему я привел пример Эда Ширана? Мне кажется, что он делает что сам хочет, а менеджмент делает ему из этого большой концертный тур. 30 лет я занимаюсь написанием песен, и представляю себе, как написать песню, которая продержится три месяца в радиочартах. А вот как сделать, чтобы твою песню поставили слушать через 30 лет, - вот это вопрос. Есть такой артист Ник Дрейк, массовый слушатель начал его слушать только через 20 лет после его смерти, а песни как тогда были божественные, так и сейчас остаются такими же. Сейчас на него делают каверы, звезды посвящают ему песни. Вот это важно. Не скурвиться, сделать песни, которые будут слушать не один день. Думаю, что Майк Науменко или Юрий Шевчук сочиняли свои лучшие песни, вообще не думая о чартах или популярности. Мне ближе такой путь.

Ту музыку, что мы сейчас играем, мы можем играть и тогда, когда нам будет по 80 лет. Никакого диссонанса!

Гуру КЕН