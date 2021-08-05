Илья Полежаев («Cвободный полет»): Моргенштерну предложено подождать!

1 августа, в день рождения Ильи Полежаева, на стримингах вышел дуэт «Свободного полета» с лидером группы «Джин Тоник» Кириллом Кухаренко.

- Вышел последний дуэт из нового альбома дуэтов «Вместе. Часть 2». Причем каждый дуэт в синглах выходил аж в четырех версиях. Это ноу-хау «Свободного полета». А по какому принципу отбирались версии для альбома?

- Какие-то выходили в четырех, какие-то в двух версиях. А для попадания в альбом версии отбирались по любви к исполнителю. Те версии моих песен, где другой артист поет больше. Я здесь, скорее, интегратор. Можно было сделать так, чтобы артисты полностью пели мои песни, но показалось, что это менее интересно. Главной задачей стало создание максимально свободного пространства для артистов, записавших дуэты.

- Удивительно, сколько дуэтов у «Свободного полета». Это ведь уже второй альбом дуэтов. И будет…

- Да, будет и третий. Уже сделаны и сведены еще десять дуэтов, которые войдут в третью часть этой трилогии.

- В дуэтах ведь очень важно, чтобы голоса сливались. В тех дуэтах, что я слышал, есть все-таки некоторые шероховатости по этой части. Тебе важнее, чтобы была запись с музыкантами, которые тебе близки?

- Мне интересны артисты, близкие мне по духу. И это необязательно известные люди. Проект с дуэтами затевался не ради того, чтобы мои песни спели именитые суперзвезды. Почти случайно получилось, что откликнулись и согласились на сотрудничество Чиж, Маргулис, Леонидов и другие звезды. Я приглашал спеть вместе дуэты тех, кого я знаю, и часто это не слишком известные музыканты — Валерий Цуркан, Ольга Никитина, - они для массовой аудитории почти неизвестны. Но я понимал, что эти песни будут для них внутренне гармоничны, созвучны их собственному творчеству. Цель — сделать большое комьюнити, музыкальную семью на основе этих песен.

И еще мне очень интересно было услышать, как эти песни споют другие! Когда Макс Леонидов спел «Осень Патриарха», я просто офигел. Я же слышал его вокальную дорожку отдельно от всей музыки. Он совершенно по-другому переосмыслил песню. Или та же Настя Полева, которая пришла в студию, и поначалу у нее все тяжело шло, - а потом она записала такой удивительный вокал! Не ожидал, что можно настолько нежно, трепетно, трагично спеть без всяких фиоритур.

- Можно приоткрыть тайну, что будет в третьей части «Дуэтов»?

- Там будет много неожиданностей. Я не предполагал, что к проекту подключатся музыканты-инструменталисты. Например, будет на баяне Андрей Смирнов из «Терем-Квартета». Когда я в 1994 году писал песню «Монгол Шуудан», я мысленно представлял его баян и даже не мог мечтать, что когда-нибудь он сыграет в этой песне. И вот спустя 20 лет на записи я слышу именно тот баян, который я слышал тогда в голове!

Будет Альберт Кувезин («Ят-Ха»), виртуоз горлового пения. Это фантастика! Я выслал ему «Старого ворона», он послушал и сказал, что сможет спеть так, как нами задумано. А там была идея соединить древнерусскую историю с диким монгольским напором, азиатской культурой. И он записал потрясающие вокализы.

Совершенно неожиданно для меня согласился Алексей Белкин из «Отава Ё»; его волынка будет звучать в «Хозяюшке». Проект значительно расширился, это уже не только вокальные дуэты, но и инструментальные. Жаль, что пока не получилось сотрудничество с джазовыми музыкантами. Будет интересно двинуться в эту сторону.

- Расскажи о малоизвестных артистах, которые поют в «Вместе. Часть 2». Например, кто такая Юлия Полежаева? Очень «знакомая» фамилия…

- Не родственница! У Юлии муж — Никита Полежаев. Когда собираемся вместе, то нас трое Полежаевых. У Юли и Никиты есть прекрасная группа «Cyber Snake». Они базируются в Наро-Фоминске. При идейной поддержки Юлии у нас существует даже целый альянс коллективов. Еще у них работает «Cyber Snake TV», которое показывает каждые выходные живые рок-концерты по интернету. И еще они проводят фестивали нашего альянса по всей стране. За плечами у Юлии — Гнесинка. Они играют тяжелую музыку, близкую к синти-альтернативе.

- Вячеслав Никаноров?

- Это питерская группа «Ангел Небес», известная продолжением жесткого стиля Шевчука и «Алисы». А я его знаю еще с конца двухтысячных, когда они жили в Туле и приезжали в Москву на концерты «Новой Московской рок-лаборатории».

- Дуэт с Дарьей Чиграковой сложился, как я понимаю, когда еще записывали дуэт с Чижом?

- Нет. Это произошло вообще случайно. У меня была песня «Ты и я», в ней напрашивался женский вокал. Для Насти Полевой песня не очень подходила, про Марину Капуро мы тогда не подумали, но и это не совсем ее эстетика. И как-то при встрече Чиж сказал, что его дочка Даша поет у него в группе на бэках. Мы вспомнили про это спустя какое-то время, предложили ей записаться, и она согласилась. Мне очень нравится, как здорово она спела, как живо внесла девичий свежий романтизм в эту песню.

- Как вообще женский вокал появился в твоих сугубо мужских песнях? Были проблемы?

- Для женских дуэтов мы подбирали песни, которые воспринимались, как дуэт от первого лица, когда не очень понятно, мужчина это или женщина. Но есть и песни, где вроде как от мужского лица, но допустимо спеть женщине. Та же Диана Арбенина — у нее половина песен от мужского лица. Если история в песне раскрывается от женского лица, то все работает. Например, «Осень Патриарха» я не предлагал петь женщинам, потому что понимал, что там никак не срастется. Марине Капуро мы предложили диалоговую фолковую песню «Поехали». Она спела ее выше всех похвал. Так сбылась еще одна моя мечта детства - спеть с этой великолепной певицей. Я слушаю вокальную дорожку Марины Капура в «Поехали», и это чистый кайф - слушать ее невероятные мелизмы, просто фантастический вокал. Марина сама предложила в начале трека сделать побольше этники.

- Тут много известных имен. Настя Полева, Максим Леонидов, Саша Самойленко, Марина Капуро… Кстати, Капуро ведет какую-то активную деятельность в музыке?

- Да-да, у нее выходило недавно несколько синглов, а также вышел новый альбом. Она набирает обороты с новым материалом.

- Отличное фольклорное начало там появилось, согласен. Давай перейдем к электронике. У тебя выходило немало совместных работ с пермским электро-дуэтом N&B. Планируется ли продолжение?

- Мы закончили с N&B большой проект, стартовавший в 2016 году. Из нашего альбома «Все только начинается» (2012) мы взяли в работу три песни. Затем из каждого последующего номерного альбома «Прошлое» (2013), «Настоящее» (2014) и «Будущее» (2017) мы отобрали по три песни и выпустили совместки. В результате из этих синглов сложился целый альбом «Сотворчество» в четырех частях, последняя часть вышла в 2020 году.

Поскольку все проекты надо закрывать бодро и радостно, в этом году мы издаём «Вместе. Часть 2», а в 2022 году мы планируем издать полноценный альбом всех электронных версий с N&B. Заново перемастерим все треки, чтобы слушалось все на одном дыхании.

Для меня это очень интересный проект, всегда хотел посотрудничать с электронщиками. Я дал ребятам абсолютную свободу в творчестве, ничем не ограничивал. Примечательно, что они сами выбирали песни! И выбирали часто очень неожиданные. Мы еще хотели выпустить винил, но там уже материала на час, и что-то на винил не влезет по длительности. Подумаем, что можно сделать.

- Я слышал, что в группе появился новый гитарист.

- Так получилось, что наш постоянный гитарист Сергей Пахотин покинул наш коллектив. И совершенно неожиданно в ВК из поста Максима Аншукова (группа «Ключевая»), мы узнаем, что гитарист Константин Ковачев покинул «Калинов Мост» и ищет работу. Самое интересное, что за месяц до этого я смотрел «Нашествие» за 2019 год, и думал: как же хорошо было бы поиграть с таким классным гитаристом. И вот он появился! Мечты реализуются.

Костя послушал материал и согласился. Очень приятно наблюдать за суперпрофессиональным уровнем этого гитариста. Будем делать новые песни, и хочется там дать ему больше объема. Константин умеет гораздо больше на гитаре, чем дает наша стилистика.

- В старых песнях Константин Ковачев играет один в один партии Пахотина?

- Нет, мы оставляем только риффовые ходы. Сольные партии — всегда предмет творчества самого гитариста. Полная свобода, полная демократия.

- Какие-то треки с новым гитаристом уже вышли?

- Пока только концертные варианты. Записей ещё не делали. Кстати, Константин Ковачев параллельно играет в проекте «Leonid&Friends», которые играют песни «Chicago». У них скоро будет большой тур по Америке, на барабанах у них кстати Игорь Джавад-Заде, на тромбоне Макс Лихачев. Короче, отличная команда подобралась.

- Майк Кремлин, с которым вы записали дуэт, тоже ведь из кавер-группы?

- Есть у Майка и кавер-группа «OZZ REBELZ» с песнями Оззи, есть группы «ТрумэN»… У него много проектов.

- А как появился дуэт с солистом группы «Джин-Тоник» Кириллом Кухаренко?

- С «Джин-Тоником» мы знакомы с 1998 года, когда их никто толком не знал. Мы играли вместе с ними на областном фестивале в Клину. С тех пор знакомы и дружим. Более того, скрипач Евгений Крючков, играющий с нами в акустическом составе, - это бывший басист группы «Джин-Тоник»! Кстати, он и с оркестром Юрия Башмета долго работал. Так что, если кто-то думает, что Москва или Россия большие, - нет, это очень узкая прослоечка музыкантов.

- Второй альбом дуэтов выйдет в сентябре?

- Да, все альбомы у нас выходят 27 сентября, в день рождения группы. В следующем году 27 сентября выйдет «Сотворчество», а в 2023 году — третья часть дуэтов. Если появятся еще новые дуэты, можем продолжить и замахнуться на четвертую. Параллельно мы готовим совсем новые песни, и будем издавать их синглами. Они уже просятся, мы не можем их удержать.

- Как сейчас существует группа в эти непростые дни?

- Мне всегда нравилось, в какой форме работает «Аквариум», насколько они гибкие по составу. Я сейчас начал играть концерты один под гитару, это новый для меня формат. Программа отталкивается от нашего альбома «Вечность», где я читаю стихи и пою песни.



«Свободный полет» в акустике

Вторая программа — это та же, но со скрипачом. Третья программа — эта же, но на троих. Я, скрипач и басист. Четвертый вариант, который сложился из-за занятости гитариста — барабаны, бас, гитара и скрипка. Получился очень интересный звук, который нравится нам самим. Ну, и пятый вариант — полное электричество в программе Greatest Hits.

Мы играем в том числе очень старые песни, и любопытно замечать, что при их исполнении я чувствую себя тем молодым человеком, которым был, когда их сочинял. И эти песни на концертах идут на ура.



«Свободный полет» в электричестве

- С удивлением прочитал, что ты снимался в веб-сериале «Тамарка». Что это?

- Это уже из сольного творчества. У меня есть друг актер Михаил Евланов («Девятая рота», «День выборов» и т. д.), который читал все мои стихи в тройном альбоме. В 2018 году по наводке Михаила я снялся у прекрасной актрисы и режиссера Марии Шалаевой в ее коротком метре «Развод». В 2019 году Михаил же пригласил меня сняться в роли шеф-повара ресторана в короткометражном фильме «Курс позитивного мышления» режиссера Дарьи Вировой. А веб-сериал «Тамарка» появился из желания Миши примерить на себя разные образы, пока была пандемия и самоизоляция. Миша с друзьями начал снимать на телефон смешные скетчи по 2-3 минуты. И потом все это разрослось аж в два сезона, в нем снялось много хороших актеров. В этой картине моей напарницей была великолепная и очень позитивная актриса театра имени Маяковского Ольга Ергина. А для меня эта работа стала третей ролью в кино.

Кстати, у меня уже полностью готов киносценарий по моей повести «Мелодия свободы (Джазовая поэма)». Я предлагал его разным режиссерам, но все сейчас планов не строят. Так что, дорогие режиссеры! Мы готовы к сотрудничеству!

- Так может, веб-сериал?

- Нет, думаю, что эта история может быть или полным метром, или уже полноценным сериалом, учитывая количество платформ, которые занимаются производством сериалов. У меня готовы два варианта сценария на оба случая. Более того, есть переработка этой повести в пьесу, для театральной сцены.

- Давай поговорим вот о чем. Год прошел под знаком Моргенштерна и Славы Марлоу — песен, эскапад, скандалов и клипов. Но главная музыкальная премия награждает не его, а поющего комика Ревву, чистого симулякра. Это примета времени?

- Да, это выбор продукта. Не могу сказать, что я ценитель Моргенштерна и Марлоу, но как музыкант я понимаю, что их треки отлично ложится на ухо современному слушателю. Эти песни в топе, и за это должна быть премия. Таковы правила игры. Но Моргенштерн не получил артиста года из-за подводных течений. Всем сестрам по серьгам, ведь другие-то награды ему дали. Что на самом деле произошло, знает только первый круг, остальные об этом, скорее всего, так и не узнают. Но любая премия — политика. И неполучение премии — тоже политика.

Василий Аксенов получил свою первую премию в 73 года! Причем за «Вольтерьянцы и вольтерьянки». А до этого не давали, говорили: это же Аксенов, у него и так все премии есть. А у него ничего не было, ни одной!

Артур Пирожков — проект, который не один год успешно работает. А Моргенштерн многим кажется выскочкой, разовым проектом. Пирожков получает премию по совокупности, а Моргенштерну предложено подождать. Я не люблю его песни с матом и разными веществами. Но «Кадиллак» - прекрасно сделанный трек по продакшну, по RMS. Слышно, какие частоты куда выведены, чтобы был кач, чтобы слушатель кайфанул. Он слишком быстро взлетел, а премии у нас весьма инертные.

- Не странно ли, что в России на музыкальных премиях нет рок-номинаций? В отличие от Grammy, Billboard и других иностранных премий?

- Поп-песни с прифузованными гитарами попадают иногда в премии. Остальной рок-музыки на наших премиях нет. Но было и иначе. В девяностые была премия «Овация», и туда приглашали ДДТ, «Аквариум» и других, а те отказывались. Их звали на ТВ, а те отказывались. А потом обернулись, и поняли, что их уже не зовут и никуда не пустят, как сказал сам Шевчук. Так же было и с премиями, обоюдный процесс. Музыка сегментировалась, и теперь самим телеканалам и премиям невыгодно приглашать рок-музыкантов или джаз.

Премии должны быть двигателями индустрии, - привлекать внимание к талантливым музыкантам, чтобы зритель потом пришел на их концерты. Деньги двигаются к музыкантам, индустрия богатеет и премии богатеют. Такой должен быть жизненный цикл. У нас он нарушен. Каналы награждают тех, кто уже крутится на этих каналах. Множится местечковость. А вот Grammy как раз претендует на то, что называются лучшие вообще, в каждом жанре отдельно.

- В какой студии группа сейчас работает?

- Последние четыре альбома мы писали на студии «Лига» с Юрием Вороновым. Это недалеко от гостиницы «Космос». Мне нравится работать с Юрием, он по-хорошему спокойный, и мне кажется, что именно таким четким, педантичным должен быть звукорежиссер. Мы делаем алмазы, а он должен создать бриллиант. Когда мы с ним работали над альбомом «Нежно», я поставил ему задачу сделать сухой звук, ближе к джазовому. Он попросил референс. Я назвал шотландца Донована. Сделать сухой и при этом объемный звук чрезвычайно сложно, всякими обработками тут объем не создать. Так же на этот альбом мы пригласили много музыкантов, среди которых - Александр Дитковский на трубе, Виталий Погосян на дудуке, Борис Плотником на харпе, Олег Сакмаров на флейте.

- Всегда получается сразу слышать новую песню? Что тут гитарка звучит, а тут скрипочки…

- Всегда есть общее ощущение, и есть детализация. В «Джими» или «Музыканте» сразу понятно, что нужна гитара. Хотя в «Джими» мне сразу хотелось еще и симфонический оркестр добавить, соединить гитарные риффы со звучанием классического оркестра. Возможно, когда-нибудь получится это реализовать.

- Сейчас появилось много рок-групп, которые снова поют на политические темы. При этом многие уважаемые рокеры отказываются от любых политических месседжей. А что думаешь ты?

- Если об этом петь, то песня должна идти от тебя. Когда такое пел Егор Летов, было понятно, что это его программа, это его принципы. Если девчоночки поют про протесты, потому что это хайпово — это одно, а если это их реальная позиция — другое. Фальшь будет сразу слышна. Для себя я понимаю, что если у артиста есть потребность высказаться на такие темы, то надо это делать. От меня социальные темы всегда были далеки. Мне интереснее разобраться во внутреннем мире человека. Понять, что для него такое Любовь, Свобода, Вера, Истина.

Задача любого творца — создание и трансляция морального кодекса для себя, для простых людей и для тех, кто приходит к власти. Искусство дает человеку возможность через эстетику зацепиться за этические нормы, куда более сложные для понимания. Если бы искусство в полной мере выполняло эти функции, к власти приходили бы более этичные люди. Да, это непросто. Но у нас есть пример средневековой Флоренции, где богатый правитель тратил безумные деньги на искусство Микеланджело, Леонардо, Брунеллески. Нам есть, к чему стремиться.

Гуру КЕН